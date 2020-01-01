Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i & Takım haberleri, sakat-cezalı oyuncular

Pazar günü oynanacak dev maç öncesinde Fenerbahçe'den son takım haberleri burada...

Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmalarında ile arasında oynanacak dev mücadele için geri sayım sürüyor.

İki ezeli rakip arasındaki karşılaşma 23 Şubat Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

Fenerbahçe, Galatasaray'ı kaç kez yendi?

Fenerbahçe ile Galatasaray, bu hafta oynanacak maçla birikte tarihte 391. kez karşı karşıya gelecek.

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Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 111 yıllık rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 390 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.

Galatasaray, Kadıköy'de kaç yıldır kazanamıyor?

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanındaki son galibiyetini 1999-00 sezonunda 22 Aralık 1999 tarihinde oynanan maçta rakibini 2-1'lık skorla devirerek almıştı.

Yani sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yıldır yenemiyor. Galatasaray, Pazara günü kazanamazsa bu süre 21 yıla çıkacak.

Takım haberleri & Sakat-cezalı oyuncular

Kritik maç öncesinde Fenerbahçe'de önemli eksikler bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekibin vazgeçilmezlerinden olan Luiz Gustavo, cezası nedeniyle bu maçta görev alamayacak.

Öte yandan Garry Rodriguez ve Emre Belözoğlu'nun sakatlıkları ise devam ediyor.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör Ersun Yanal'ın savunma dörtlüsünde sakatlığını atlatan ancak henüz tam olarak hazır hale gelemeyen Hasan Ali Kaldırım'a şans vermesi bekleniyor.

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Hasan Ali'nin derbide forma giymesi halinde Nabil Dirar da sağ kanatta görev alabilecek.

Gustavo ve Emre'nin yokluğunda merkez orta sahada ise Jailson ile Ozan Tufan giyebilir.

Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i: , Isla, Serdar, Rami, Hasan Ali, Ozan, Jailson (Tolga), Dirar, Kruse, Deniz, Muriqi