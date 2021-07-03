Galatasaray Danimarkalı sağ bek Stryger Larsen'i transfer etmek istiyor

Martin Linnes'in ayrılmasının ardından sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray Stryger Larsen'i yakından takip ediyor.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürerken, gündeme gelen son isim EURO 2020'de de forma giyen bir sağ bek oldu. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın iddiasına göre Galatasaray gözlemcileri, Çekya - Danimarka karşılaşmasında Danimarkalı sağ beki Stryger Larsen'i izledi.

Serie A takımlarından Udinese'nin formasını giyen ve 2022 yazına dek sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncunun da Udinese'den ayrılmak istediği öne sürüldü. Udinese'ye transfer olduğu günden bu yana takımın en istikrarlı oyuncularından biri olan Larsen, üç sezonda takımıyla 132 Serie A maçında yer alırken, 126'sına 11'de başladı.

Linnes ile devam edilmedi

Danimarka'nın grupta oynadığı üç karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan Larsen, son 16 turundaki Galler karşılaşmasında 77 dakika sahada kalırken, Çekya maçında da bir asist yaptı. Geçen sezon Udinese formasıyla 33 maça çıkan Larsen, bu maçlarda iki asist yapmıştı. Udinese'nin sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Larsen'in satışına onay vermesi bekleniyor.

Kadrosunda gözünden yaşadığı problem nedeniyle tedavisine devam edilen Omar Elabdellaoui'in yanı sıra sağ bek olarak DeAndre Yedlin'i bulunduran Galatasaray, kontratı sona eren Norveçli sağ beki Martin Linnes'in sözleşmesini ise uzatmama kararı almıştı. Galatasaray'ın EURO 2020'nin Larsen için Udinese ile masaya oturacağı tahmin ediliyor.

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