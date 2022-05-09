Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk yanıtı: "22 kupa ve dört yıldız"

Galatasaray Spor Kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Müzesindeki 22 şampiyonluk kupasıyla ve dört yıldızı ile Türkiye’nin en çok Süper Lig Şampiyonluğu olan kulübü" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'nin 1959 öncesinde kazanılan şampiyonlukların sayılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru birkaç gündür gündemin önemli maddeleri arasında.

Fenerbahçe'nin başvurusuna karşı dilekçeyle itiraz edildiğini belirten Galatasaray cephesi, sarı lacivertli kulübün girişimini "sözde iddia" olarak niteledi.

Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu bulunduğunu söyleyen kulüp başkanı Ali Koç, 2023/24 sezonundan itibaren formalarında beş yıldız olacağını açıklamıştı.

Ali Koç ne söylemişti?

"Bugün, şunu söylüyorum; TFF'nin düştüğü durum, adaletle zerre ilgilerinin olmadığı ortadayken, bizim haksızlardan hak bekleyerek kaybedeceğimiz bir gün dahi yok.

"2023-24 sezonundan itibaren armamızda, 5 yıldızı koyacağız. Fenerium ürünlerine şimdiden 5 yıldızı koyacağız. Siz ne yaparsanız yapın koyacağız."

"Gelecek sezonki formaları ısmarladık. Hazır formalar. Bu yüzden 2023-24 sezonundan itibaren armamıza 5 yıldızı koyacağız. Fenerium ürünlerine şimdiden 5 yıldızı koyacağız."

Galatasaray'ın açıklaması

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Değerli Kamuoyunun Dikkatine,

Son günlerde Süper Lig şampiyonlukları konusunda, hukuki temeli ve geçerliliği bulunmayan, gayriciddi iddiaların yeniden gündeme getirilme çabalarını dikkatle takip ediyoruz.

Bilindiği gibi, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde yapmış olduğu meşruiyeti bulunmayan 28 şampiyonluk konulu başvuruya karşı Galatasaray Spor Kulübü tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na 23 Mart 2021 tarihli dilekçemiz ile başvurulmuştu.

Devam eden süreçte, 21 Nisan 2021 tarihli ikinci dilekçemiz ile ilk başvurumuza ek beyan ve itirazlarımız da Türkiye Futbol Federasyonu’na iletilmişti.

Söz konusu dilekçelerimiz vasıtasıyla Fenerbahçe Spor Kulübü’nün hiçbir hukuki dayanağı olmayan iddialarına konu başvuru ile buna bağlı taleplerin neden reddedilmesi gerektiği Türkiye Futbol Federasyonu’na detaylıca izah edilmiştir.

Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sözde iddiasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu nezdindeki hukuki süreci son derece yakından takip etmektedir ve ilerleyen dönemlerde de takip etmeye devam edecektir.

Galatasaray Spor Kulübü, bugün itibariyle müzesindeki 22 şampiyonluk kupasıyla ve dört yıldızı ile Türkiye’nin en çok Süper Lig Şampiyonluğu olan kulübüdür."