Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin beş yıldız hamlesine yanıt: "Sportif başarısızlıklarını örtbas etmek istiyorlar"

Galatasaray kulübü yayımladığı dilekçeyle Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde beş yıldızlı yeni logosunu kullanmaya başlaması futbol kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Kulüp Başkanı Ali Koç 1959 yılından önceki şampiyonlukların da sayılması için TFF'ye başvuru yaptıklarını ve 2023/24 sezonundan itibaren beş yıldızlı formayı giymeye başlayacaklarını açıkladı.

Başvurunun reddedilmesi gerektiğini düşünen Galatasaray cephesi ise TFF'ye bir yazı göndererek kendi gerekçelerini sıraladı.

Galatasaray'ın beş yıldız açıklaması

Resmi siteden ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan dilekçe başkan Dursun Özbek'in imzasını taşıyor.

"TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU YÖNETİM KURULU SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

Ulusal lig statüsü dışında elde edilen şampiyonluklara dair yapılan hukuk dışı işlemlerin durdurulması ve gerekli önlemlerin alınması talebidir.

AÇIKLAMALAR:

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından 06.07.2022 tarihinde, bu sezon itibariyle iddia edilen 28 Türkiye Şampiyonluğu'nun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımının hayata geçirildiği www.fenerbahce.org üzerinden yapılan duyuru ile kamuoyuna bildirilmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu konuda alınmış bir karar olmamasına rağmen yapılan duyuru gayrimeşrudur. Kulübümüz 23.03.2021 tarihinde bu konuyla ilgili gerekli itirazlarını yazılı olarak beyan ederek başvurunun neden reddedilmesi gerektiğini sebepleri ile birlikte Sayın Federasyonunuza iletmiştir.

Altmış iki yıldır uygulanmakta olan Milli Lig Sisteminin kişisel hesaplar için yetki, şekil, usul, konu ve amaç bakımından hukuka aykırı bir şekilde değiştirilmesi amacıyla çaba harcamaya devam etmek, sportif başarısızlıklarını örtbas etmek için Türk futbolunu ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun itibarını zedelemek için gözünü kırpmayan, sorunlu bir düşüncenin ürünüdür.

İzansız ve hukuk tanımaz bir şekilde yapılmaya çalışılan bu ve benzeri girişimleri hoş görmemiz, Türk yargı ve idare sistemi ve kararlarını hiçe sayan, eşi benzeri olmayan şımarıklıkları görmezden gelmemiz beklenemez.

İnanıyoruz ki, sadece Galatasaray camiasının değil diğer kulüp yönetimleri ve taraftarlarının da ortak amacı, maddi ve manevi kayba uğramamak, armalarını asılsız pazarlama ve manipülasyon malzemesine aracı etmemektir. Bu amaçla herkesi hukukun, adaletin ve tarihi gerçeklerin yanında olmaya davet ederiz.

SONUÇ VE İSTEM:

Yönetiminizin göreve geldiği ilk günden beri gerek söylemleri gerekse eylemleriyle hukukun üstünlüğü ve adalet duygusuna önem verdiğine şahit olmaktayız. Türkiye Futbol Federasyonu ilgili talimatlarında şampiyonluk yıldızlarının nasıl kullanılacağı açıkça belirtilmesine rağmen sürdürülmeye çalışılan bu orta oyununun sona erdirilmesi ve Türk futbolunun telafisi imkansız zararlara uğramasının engellenmesi için gereken tedbirlerin alınmasını ve TFF Talimatları uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ederiz."

Fenerbahçe böyle duyurmuştu

BEŞ YILDIZLI LOGO KULLANIMI HAKKINDA



Kulübümüz, bu sezon itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu’nun kurulduğu 1923 yılından bugüne kadar uzanan 100 yıllık sürede kazandığı 28 Türkiye Şampiyonluğu’nun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirmiştir. pic.twitter.com/OqnJWELTnV — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 6, 2022

Fenerium'da beş yıldızlı ürünlerin satışına başlayan ve sosyal medya hesaplarında beş yıldızlı logoları kullanan sarı lacivertli kulüp konuyla ilgili bir açıklama da yaptı.

"Kulübümüz, bu sezon itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonunun kurulduğu 1923 yılından bugüne kadar uzanan 100 yıllık sürede kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirmiştir. Değerli paydaşlarımız olan tüm basın yayın kurum ve kuruluşlarından, kulübümüzün bu kararına hassasiyetle yaklaşmalarını; armamızı mecralarında bu şekliyle kullanmalarını rica ediyoruz."