Süper Lig’in 13. haftasında tüm gözler, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak dev deri karşılaşmasındaydı.

Pandemi önlemleri nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıllık aradan sonra tribünler doldu ve büyük maçı 50 binin üzerinde taraftar Nef Stadyumu’nda takip etti.

Ayrıca maçtan önce Galatasaray taraftarı, popüler dizi “Squid Game” temalı bir koreografiye imza attı.

Galatasaray taraftarından “Squid Game” göndermesi

Galatasaray’ın taraftar grubu ultrAslan, yaptığı koreografide ilk olarak “Hazırsanız oyuna başlıyoruz” yazısına dikkat çekti.

Ardından gösterinin devamında da Fenerbahçe’ye gönderme olarak “Oyuncu 1907 elendi” cümlesi gösterildi.

📽️ Galatasaray tribünlerinden süper derbi öncesi koreografi şov! #GSvFB pic.twitter.com/fadfJkY7Bl — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 21, 2021

“Squid Game” nedir?

Netflix yapımı olan Squid Game dizisinde, yüzlerce oyuncu büyük para ödülünü kazanmak için bir araya geliyor ve çeşitli oyunlar oynuyor, başarılı olamayan oyuncular ise "eleniyor".

Fenerbahçe'nin cevabı gecikmedi

Maçın 16. dakikasında geriye düşen Fenerbahçe, 31. dakikada Mesut Özil'in ayağından gelen golle eşitliği yakaladı.

Sarı-lacivertli ekip, son dakikalarda ise Miguel Crespo'nun golüyle dev derbiden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Kritik üç puanın ardından Fenerbahçe, sosyal medyadan "1905 numaralı oyuncu elendi." şeklinde bir paylaşım yaparak rakibinin koreografi göndermesine cevap verdi.

Hernan Crespo'dan Miguel Crespo'ya mesaj var

Efsane golcü Hernan Crespo, maçın ardından Fenerbahçeli Crespo'nun attığı kritik golü alıntılayarak Portekizli futbolcuyu tebrik etti.