Galatasaray’dan Bayern Münih’e transfer Sacha Boey Leverkusen maçının ardından eleştirilerin hedefi haline geldi

Bayern Münih’i yeni savunma oyuncusu 3-0’lık Leverkusen maçının ardından eleştirilerden nasibini aldı.

Galatasaray’ın Türk futbol tarihi adına rekor bir bonservis bedeliyle Alman devi Bayern Münih’e sattığı Fransız savunma oyuncusu Sacha Boey, Bayern formasıyla ilk 11’de oynadığı ilk karşılaşmanın ardından yoğun bir eleştiri aldı. Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel’in 3-0 kaybedilen Bayer Leverkusen maçında 3-5-2’nin solunda kullandığı Boey, ilk golde büyük bir hata yaptı.

Tuchel maçın ardından yaptığı açıklamada yedikleri ilk golde arkasına sarkan adamı görmeyen Boey’in eleştirilmemesi gerektiğini ve gol sırasında çok sayıda oyuncusunun konsantrasyon kaybı yaşadığını söyledi. Öte yandan Alman basını ise Boey’in Leverkusen maçındaki performansıyla Bayern’in hemen her oyuncusu gibi beklentilerin altında kaldığı düşüncesinde adeta birleşti.

Sol bek eleştirisi

GOAL Almanya'nın Bayern Münih muhabiri Nino Duit'in yazdığı analiz yazısında Tuchel’in başarılı oyuncuyu alışkın olduğu sağ bekin aksine sol bekte oynamasını eleştirirken, “Sacha Boey sol bekte tam bir hayal kırıklığı yarattı. Kadroda Raphael Guerreiro gibi tecrübeli bir sol bek olmasına rağmen bu risk neden alındı? Boey tamamen huzursuz görünüyordu ve Josip Stanisic'in golünde hatalıydı. Çok anlamsız bir tercihti” yorumunda bulundu.