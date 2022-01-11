Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim, Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'nin yeni menajeri olabilir

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 22 puan gerisine düşen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılırken, efsane teknik direktörün geleceği de merak konusu oldu.

2001 yılında Milan'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray dışında bir kulüp takımı çalıştırmayan Terim'e ilişkin sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Ajansspor'da yer alan habere göre Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Türk iş adamı ve Terim'in aile dostu Acun Ilıcalı'nın deneyimli teknik direktörü yeni takımının başına geçirme ihtimali bulunuyor.

Bu doğrultuda Terim'den randevu isteyen Ilıcalı'nın efsane çalıştırıcıyla yapacağı görüşme merakla bekleniyor.

Şota beklemede

Bir diğer iddia ise Ilıcalı'nın Terim'e Hull City menajerliği değil sahibi olduğu yayın platformu Exxen'de yorumculuk teklif edeceği yönünde olsa da görüşmenin içeriği şu an için netlik kazanmış değil.

Öte yandan Ilıcalı'nın Huıll City için daha önce anlaşmaya vardığı başarılı teknik dirketör Şota Arveladze ile henüz resmi imzayı atmamış olması da dikkat çekiyor.

24 takımlı ligde altı galibiyet, beş beraberlik ve 13 yenilgiyle 23 puan toplayan ve 19. sırada yer alan Hull City, düşme hattının dört puan üzerinde yer alıyor.

Ilıcalı'nın köklü İngiliz ekibine Süper Lig'den önemli takviyeler yapması beklenirken, takımın başına getireceği menajer de kısa bir süre içinde netleşecek.

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