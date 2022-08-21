Galatasaray'dan ayrılan Albert Riera'dan teknik direktörlük kariyerine ders niteliğinde başlangıç

Sarı-kırmızılıların eski oyuncusu, Slovenya Ligi'ndeki takımıyla fırtına gibi bir başlangıç yaptı.

Albert Riera, Olimpija Ljubljana'nın başında Slovenya Ligi'nde dikkate değer bir altı maçı geride bıraktı.

2011-2014 yılları arasında Galatasaray forması terleten eski oyuncu, 2016'da emekli olmasının ardından kariyerini antrenörlük üzerine şekillendirdi.

2020/21 ve 2021/22 sezonlarında Galatasaray'da Fatih Terim ile Domenec Torrent'in yardımcılığını yapan Albert Riera şimdi kendi hikayesini yazıyor.

Albert Riera ne yaptı?

Albert Riera yönetimindeki Olimpija Ljubljana, Slovenya Ligi'nde 6 karşılaşmada 6 galibiyet elde etti. Riera'nın öğrencileri bu mücadelelerin tamamında Olimpija Ljubljana kalesini gole kapatırken 10 da gol kaydettiler.

Galatasaray'ın eski oyuncusunun ekibi, Slovenya Ligi'nde 18 puanla lider konumunda bulunuyor.

Konferans Ligi elemelerinde 1. turu geçen Olimpija Ljubljana, 2. turda Romanya ekibi Sepsi'ye elenmişlerdi.

Taraftarlar, Riera'nın basın toplantısını neden basmıştı?

Olimpija Ljubljana'nın ultra taraftarları, Albert Riera'nın takımın yeni teknik direktörü olarak düzenlediği ilk basın toplantısını basmıştı. Riera, yaşanan olaylar sonrasında basın toplantısının düzenlendiği salondan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Ultras, yönetim kurulu ve başkan Adam Delius ile arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle takımı devralmasından sadece üç ay sonra ayrılmak zorunda kalan Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki'nin görevden alınmasını protesto etmişti.