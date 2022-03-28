Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu: Başkan adayları kim olacak?

Galatasaray'da mevcut başkan Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından kulüp olağanüstü seçime gidiyor.

Sarı-kırmızılı kulüpte olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı 23 Nisan Pazar günü Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleşecek.

Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda seçim 30 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

Ne söylendi?

Galatasaray'dan yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI”

23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla."

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu’ndan Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı



🔗 https://t.co/ehmpnunRJA pic.twitter.com/P6pG8T4nCM — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 28, 2022

Muhtemel başkan adayları kim olacak?

Galatasaray'da Metin Öztürk aday olacağını açıkladı. Ünal Aysal ise bir daha aday olmayacağını söyledi.

Ancak Eşref Hamamcıoğlu, Dursun Özbek, Abdurrahim Albayrak sarı-kırmızılılarda başkanlığa aday olabilecek muhtemel isimler.

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