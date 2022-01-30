Galatasaray’da Luyindama’nın yeni adresi belli oldu: Suudi Arabistan ekiplerinden Al Taawoun

Sezonu istediği gibi geçirmeyen Galatasaray'da kadro planlaması sürüyor.

İlk olarak Fatih Terim'in görevden ayrılmasından sonra Domenec Torrent sarı kırmızılı takımın yeni teknik direktörü olmuştu.

Son olarak takımdan sezon sonuna kadar ayrılan isim Christian Luyindama oldu.

Galatasaray resmi medya organlarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Profesyonel futbolcumuz Christian Luyindama'nın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Suudi Arabistan'ın Al Taawoun Kulübü ile 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır.

"Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Açıklamada transfer hakkında herhangi bir bedel belirtilmedi.

Profesyonel futbolcumuz Christian Luyindama'nın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Suudi Arabistan'ın Al Taawoun Kulübü ile 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/wjI2mHRQU8 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 30, 2022

Luyindama'nın kariyeri

28 yaşındaki Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı olan Luyindama, kariyerine ülkesinin takımlarında başladı.

2017 yılında Belçika'nın Standard Liege takımına transfer olan Luyindama, burada gösterdiği performansla dikkat çekti.

2018-2019 sezonu devre arasında Galatasaray'a katılan Kongolu oyuncu, takımının şampiyon olmasına Marcao ile birlikte katkıda bulundu.

Sezonun tamamlanmasıyla satın alma opsiyonunu da kullanan Galatasaray, Luyindama transferi için toplamda kasasından 8 milyon Euro çıkmıştı.

Sonrasında geçirdiği sakatlıklarla birlikte ilk sezondaki formunu yakalayaman Luyindama, bu sezon Nelsson transferiyle birlikte rotasyonda geriye düşmüştü.

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