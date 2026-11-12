Galatasaray’da forma şansı bulmakta geriye düşen Ilkay Gundogan’a Başakşehir’in ciddi ilgi gösterdiği öne sürülüyor. Eski Manchester City orta saha oyuncusunun bu sezon çok az süre alması, kariyerini yeniden canlandırmak için İstanbul içinde tartışmalı bir transfere imza atacağı yönündeki güçlü söylentileri körükledi.

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Gundogan, Galatasaray'da zorlanıyor

Gundogan’ın Galatasaray dönemi bu sezon ciddi bir engelle karşılaştı. Eski Manchester City orta saha oyuncusu bir anda ilk 11'in dışında kaldı. 36 yaşındaki futbolcu bu sezon resmî maçlarda yalnızca 74 dakika forma giydi. Bu, takımda daha önce sahip olduğu etkili konuma kıyasla keskin bir düşüş.

Türk basınındaki haberlerin BILD aracılığıyla aktarılana göre Başakşehir, Gundogan’ın durumunu yakından takip ediyor ve onu kış dönemi için ideal bir takviye olarak görüyor. İstanbul'daki rakibi, sezonun ikinci yarısı öncesinde orta saha seçeneklerini güçlendirmek istiyor.

Gundogan, bir anda azalan forma süresinden duyduğu rahatsızlığı kamuoyu önünde dile getirdi. Bu açık memnuniyetsizlik, kulüpten yakında ayrılacağına ilişkin giderek artan söylentileri daha da körükledi.

İstanbul'da kalmak cazip geliyor

Başakşehir'e olası bir transfer, deneyimli orta saha oyuncusuna hayat düzenini değiştirmeden İstanbul'da kalma imkânı sunuyor. Bu kolaylık, şehir içindeki bir transferi Suudi Arabistan'a kazançlı bir transferden çok daha cazip kılıyor.

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Orta Doğu kulüpleri onu kadrosuna katmakla gerçekten ilgilense de Gundogan, görünüşe göre henüz Avrupa'dan ayrılmak istemiyor. Alışık olduğu çevrede kalmak, yeniden en iyi formuna ulaşması için uygun ortamı sağlayabilir.

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Başakşehir'in, tanınmış deneyimli oyunculara güvenilir bir ortam sunma geçmişi de var. Almanya'dan eski takım arkadaşı Mesut Ozil, futbolculuk kariyerini 2023'te bu kulüpte noktalamıştı.

Şampiyonluktan gözden düşmeye

2025 yazında Galatasaray'a gelen Gundogan, kulübün 26. lig şampiyonluğunu kazanmasında hemen önemli bir rol oynadı. Ancak son yaz arasındaki kadro dinamikleri büyük ölçüde değişti ve deneyimli oyun kurucu, takım içindeki tercih sıralamasında gerilere düştü.

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Davie Selke ve Berkay Ozcan gibi eski Bundesliga oyuncularını kadrosunda bulunduran Başakşehir, dikkat çekici bir alternatif sunuyor. Kulübün, kuruluşunda rol oynadığını söyleyen ve daha önce kulüp başkanlığı yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan ile güçlü tarihî bağları da bulunuyor.

Kulüp, Erdogan'a sıra dışı bir saygı göstergesi olarak 12 numaralı formayı emekliye ayırdı. Türkiye Cumhurbaşkanı, stadın açılış maçında bu numarayı giymişti.

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Yazın ayrılması hâlâ olası

Artan transfer söylentilerine rağmen Gundogan'ın şu anda kışın hemen ayrılma planı yok. Orta saha oyuncusu, son dönemde iki maçta yedek kulübesinden oyuna girerek uzun süre sahada kaldı. Bu da kısa vadede takımda yer edinmek için mücadele etmeye istekli olduğunu gösteriyor.

Ancak sezon sonunda bitecek mevcut sözleşmesinin uzatılması kesinlikle söz konusu görünmüyor. Oyuncu ile Galatasaray arasındaki birliktelik birkaç ay içinde sona erecek gibi duruyor.

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Henüz emekliliği düşünmeyen Gundogan'ın gelecek yaz kalıcı olarak forma giyeceği yeni bir kulüp bulması gerekecek gibi görünüyor. Kariyerini sürdürmek isteyen oyuncu için İstanbul içinde bonservissiz bir transfer oldukça gerçekçi bir ihtimal.