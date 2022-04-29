Galatasaray'da başkanlık seçimi mahkeme kararıyla iptal edildi

İstinaf Mahkemesi, Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılması planlanan başkanlık seçimi için iptal kararı aldı.

Başkan adaylarından Metin Öztürk seçime karşı yasal süreç başlatanlara Twitter'da ateş püskürdü.

"Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasarayın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza."

Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasarayın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza. #BaşkaGalatasarayYok — Metin Öztürk (@Metinozturk1905) April 29, 2022

Galatasaray Divan Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Ziyal ise dün attığı tweet'te olası bir iptal kararının camiaya zarar vereceğini dile getirmişti.

"Gelinen noktadan sonra Galatasaray seçimi herhangi bir şekilde iptal olur ve ötelenir ise, bu süreç camiayı çok yorar!"

Gelinen noktadan sonra GS Seçimi herhangi bir şekilde iptal olur ve ötelenir ise, bu süreç camiayı çok yorar !!!… — Ibrahim Ziyal (@ibrahimziyal) April 28, 2022

Galatasaray Camiası, tüm bileşenleri ile, 48 saatten az süre kalmış iken, seçim sürecinde değişiklik yapılması ile oluşabilecek çok faktörlü hasarı, kamuoyuna ve yetkililere her mecra ve sosyal enstrümanı kullanarak anlatmalı… Galatasaray bu seçimi yapmalı! — Ibrahim Ziyal (@ibrahimziyal) April 28, 2022

İbrahim Hocam umarım aramızda böyle bir ahlaksız yoktur. #BaşkaGalatasarayYok https://t.co/SMLd6KE690 — Metin Öztürk (@Metinozturk1905) April 28, 2022

Neler yaşandı?

26 Mart'ta yapılan genel kurul toplantısında idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas yönetimi tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kongre düzenleneceğini açıklamıştı.

Galatasaray Kulübü Üyesi Fırat Develioğlu'nun açtığı davanın ardından 10. Asliye Mahkemesi genel kurulun iptaline hükmetmiş ve seçim için tedbir kararı almıştı.

Galatasaray Kulübü'nün hukukçuları bu karara itiraz etti ve 10. Asliye Mahkemesi itirazın ardından tedbir kararını kaldırdı.