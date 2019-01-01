Galatasaray - Club Brugge maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile oynayacağı karşılaşmada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.

'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 'nın ekibiyle 26 Kasım Salı günü yapacağı karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.

Ivan Kruzliak son olarak A Milli Takım'ın Andorra'yı 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi yönetmişti.

Galatasaray-Club Brugge maçı, Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak.