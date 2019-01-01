Galatasaray - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında Türk Telekom Stadyumu’nda Club Brugge’ü konuk edecek.
Karşılaşma 20:55’te başlayacak. Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Falcao, Andone, Luyindama, Şener Özbayraklı ve Babel ile kart cezalıları Nzonzi ve Yunus Akgün forma giyemeyecek.
Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.
İki takım arasında Belçika’da oynanan ilk maç golsüz eşitlikle sona ermişti.