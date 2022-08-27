Galatasaray, Cicaldau'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union Football Club'a transfer edildiğini açıkladı

Galatasaray Rumen orta saha Alexandru Cicaldau'nun takımdan ayrıldığını açıkladı. Cicaldau, kiralık olarak Kalba Union Football Club'a transfer oldu

Cicaldau, Sarı Kırmızılı kulüple yollarını ayırdı.

Galatasaray tarafından yapılan resmi açıklamada, " "Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicâldău'nun 2022-23 sezonu sonuna kadar Kalba Union Football Club Co L.L.C'ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, kiralama süresi boyunca futbolcunun ücretleri Kalba Union Football Club Co L.L.C tarafından ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Cicaldau Galatasaray'dan ayrılığı hakkında ne dedi?

Alexandru Cicaldau, Galatasaray'dan ayrılığına ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm Galatasaray camiasına çok teşekkür ederim."

"İnişler ve çıkışlarla dolu bir yıl geçirdik ve benim için çok özel bir yıldı. İyi şanslar, umarım zaferler alırsınız. Yakında görüşürüz." ifadelerini kullandı.