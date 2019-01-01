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Galatasaray, Christian Luyindama için görüşmeleri sıklaştırdı

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Galatasaray'ın Fatih Terim'ın ısrarıyla Standard Liege'in Kongolu stoperi Christian Luyindama için harekete geçtiği iddia edildi.

Uzun zamandır süren forvet arayışlarını Mbaye Diagne ile sonlandıran, Kostas Mitroglou'yu da kiralaması beklenen Galatasaray'da gözler stoper transferine çevrildi.

Ozan Kabak'ı Stuttgart'a satmasının ardından Serdar Aziz ile de yollarını ayıran Galatasaray, o bölgeyi Marcao'dan sonra Standard Liege'den Christian Luyindama ile takviye etmek istiyor.

BİP Spor' un haberine göre; Fatih Terim'in transferde ısrarcı olması üzerine Galatasaray yönetimi harekete geçti. Krasnodar'ın Kongolu oyuncu için 5.5 milyon euro teklif etmesinin ardından transfer zora girse de Galatasaray, Luyindama için girişimlerini sürdürüyor.

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