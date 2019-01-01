Galatasaray, Chicharito'nun transferi için Valencia ile yarışıyor
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Mbaye Diagne'yi Suudi Arabistan'a satmaya hazırlanan Galatasaray, yeni forvet transferi için girişimlerini sürdürüyor.
Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz hafta West Ham United forması giyen Meksikalı forvet Javier Hernandez 'Chicharito'nun menajeriyle İstanbul'da görüştüğü iddia edilmişti.
Record' a konuşan Chicharito ise West Ham'dan ayrılacağını ve menajerinin kendisine büyük bir kulüp aradığını açıkladı. 31 yaşındaki yıldız oyuncu, "West Ham ile bir yıllık daha kontratım var. Kulübümle anlaşırsam transferim çok daha kolay olur. Sezon bittikten sonra West Ham ile bir karar aldık ve ayrılığın en iyi seçenek olduğu konusunda uzlaştık" ifadelerini kullandı.
Haberde Chicharito'yu Galatasaray'ın yanı sıra Valencia'nın da istediği belirtildi.