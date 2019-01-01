Galatasaray, Chicharito'nun transferi için Valencia ile yarışıyor

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Chicharito ile aynı zamanda Valencia'nın da ilgilendiği iddia edildi.

Mbaye Diagne'yi 'a satmaya hazırlanan , yeni forvet transferi için girişimlerini sürdürüyor.

Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz hafta forması giyen Meksikalı forvet Javier Hernandez 'Chicharito'nun menajeriyle İstanbul'da görüştüğü iddia edilmişti.

Record' a konuşan Chicharito ise West Ham'dan ayrılacağını ve menajerinin kendisine büyük bir kulüp aradığını açıkladı. 31 yaşındaki yıldız oyuncu, "West Ham ile bir yıllık daha kontratım var. Kulübümle anlaşırsam transferim çok daha kolay olur. Sezon bittikten sonra West Ham ile bir karar aldık ve ayrılığın en iyi seçenek olduğu konusunda uzlaştık" ifadelerini kullandı.

Haberde Chicharito'yu Galatasaray'ın yanı sıra 'nın da istediği belirtildi.