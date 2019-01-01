Galatasaray, Celta Vigo'dan Okay Yokuşlu'yu transfer etmek istiyor

Orta sahada büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, Okay Yokuşlu’yu istiyor

Bu sezon çifte kupa kazanarak büyük bir başarıya imza atan 'da Teknik Direktör Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi’ne hazır bir kadroyla gitmeyi planlıyor. Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre orta sahada değişime gitmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in daha önce A Milli Takım'da beraber çalıştığı Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

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Takımdaki yerli kalitesini de mutlaka yükseltmek isteyen Terim'in, Okay transferini çok istediği ve bu isteğini yönetime ilettiği iddia edildi. ’da son anda kümede kalmayı başararak sezonu 16. olarak bitiren , sezon başında Okay Yokuşlu için ’a 6 milyon euro ödemişti.

Galatasaray yönetiminin, 25 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı öne sürüldü. Celta Vigo formasıyla 30 lig maçına çıkıp 2 gol atan Okay'ın da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediği, bu yüzden Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı belirtildi.