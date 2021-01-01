Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında bu sezon yedinci defa kırmızı kart gördü

Evinde Çaykur Rizespor'a mağlup olan Galatasaray, sahadan 4-3'lük yenilgiyle ayrılırken, bu sezon yedinci kez sahada 10 kişi kaldı.

Çaykur Rizespor karşısında aldığı 4-3'lük mağlubiyetle şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Galatasaray, karşılaşmayı 10 kişi tamamlayamadı. DeAndre Yedlin'in 79'uncu dakikada ikinci sarı kartla oyundan atılmasının ardından 10 kişi kalan Fatih Terim'in takımı, 2012-2013 sezonunun ardından en fazla kırmızı kart gördüğü sezonu yaşıyor.

7 - Galatasaray, 2012/13'ten bu yana Süper Lig'de en fazla kırmızı kart gördüğü sezonu yaşıyor.



DeAndre Yedlin 🟥

Mostafa Mohamed 🟥

Radamel Falcao 🟥

Oghenekaro Etebo 🟥

Emre Kılınç 🟥

Marcao 🟥

Mbaye Diagne 🟥



Tansiyon. — OptaCan (@OptaCan) March 19, 2021

En çok görenler Antalyaspor ve Hatayspor

Sezon başından bu yana yedi kırmızı kart gören Galatasaray, dokuzar kırmızı kart gören Antalyaspor ve Hatayspor'un ardından ligin en fazla kırmızı kart gören takım konumunda yer aldı. Ligde kırmızı kart görüp eksik kaldığı yedi karşılaşmanın beşinden mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, sadece bir maçı kazanırken, bir maç da beraberlikle sona erdi.

Galatasaray'ın kırmızı kart gördüğü maçlar