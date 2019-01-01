Galatasaray - Bordeaux maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da bulunan Galatasaray, Bordeaux ile karşılaşacak.

Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 28 Temmuz Pazar günü temsilcisi ile karşı karşıya gelecek.

2019-2020 sezonu hazırlıklarını 'da yaptığı kampla sürdüren sarı kırmızılı ekip, Bordeaux ile özel maçta karşılaşacak. Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'ndaki mücadele, TSİ 17.30'da başlayacak ve Smart Spor'dan naklen yayınlanacak.

Bordeaux, 'de geride kalan sezonu 41 puanla 14. basamakta tamamladı.

Galatasaray ile Bordeaux, daha önce Avrupa kupalarında 5 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu müsabakaların ikisini Fransız ekibi kazanırken ikisi beraberlikle sonuçlandı. Bir maç da Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

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Avrupa'daki ilk deneyimini 2012-2015 yıllarında formasını giydiği Bordeuax ile yaşayan Brezilyalı oyuncu Mariano Filho da eski takımına karşı mücadele edecek.

Galatasaray, Avusturya kampında yaptığı 2 hazırlık maçında Alman takımları Leipzig'e 3-2, 'a 4-1 yenilmişti.