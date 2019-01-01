Galatasaray - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Boluspor'u konuk edecek...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u ağırlıyor.

29 Ocak Salı günü saat 19:45'te başlayacak olan mücade, a2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Eşleşmede 15 Ocak'ta yapılması gereken ilk maç, kar yağışı nedeniyle bir hafta ertelenince rövanş karşılaşması da bir hafta ötelenmek zorunda kalmışt.

İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray, her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Müsabaka, 1-0'lık Boluspor galibiyetinde uzatmalara gidecek. Konuk ekip, 1-0'lık skor haricinde galip gelmesi durumunda tur atlayan taraf olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar

Akhisarspor

Yeni Malatyaspor

Göztepe

Trabzonspor

Hatayspor

Kasımpaşa

Ümraniyespor

Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

TFF'nin açıkladığı fikstüre göre; çeyrek finalin ilk ayağı 5-6-7 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Yarı finale yükselecek rövanş karşılaşmalarına ise 26-27-28 Şubat tarihleri sahne olacak.

Kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri, 30 Ocak Çarşamba günü saat 14:00'te yapılacak kura çekimiyle belli olacak.