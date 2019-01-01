Galatasaray - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u ağırlıyor.
29 Ocak Salı günü saat 19:45'te başlayacak olan mücade, a2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Eşleşmede 15 Ocak'ta yapılması gereken ilk maç, kar yağışı nedeniyle bir hafta ertelenince rövanş karşılaşması da bir hafta ötelenmek zorunda kalmışt.
İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray, her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Müsabaka, 1-0'lık Boluspor galibiyetinde uzatmalara gidecek. Konuk ekip, 1-0'lık skor haricinde galip gelmesi durumunda tur atlayan taraf olacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar
- Akhisarspor
- Yeni Malatyaspor
- Göztepe
- Trabzonspor
- Hatayspor
- Kasımpaşa
- Ümraniyespor
Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?
TFF'nin açıkladığı fikstüre göre; çeyrek finalin ilk ayağı 5-6-7 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Yarı finale yükselecek rövanş karşılaşmalarına ise 26-27-28 Şubat tarihleri sahne olacak.
Kura çekimi ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri, 30 Ocak Çarşamba günü saat 14:00'te yapılacak kura çekimiyle belli olacak.