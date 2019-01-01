Galatasaray - Beşiktaş maçını Bülent Yıldırım yönetecek

Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Bülent Yıldırım düdük çalacak.

'de şampiyonluğun iki önemli adayının karşılaşacağı - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu.

5 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak dev derbiyi Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Asım Yusuf Öz yapacak. Dördüncü hakem ise Serkan Tokat.

Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Yıldırım, daha önce dört kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde görev yaptı.

Yıldırım'ın düdük çaldığı maçların birini Galatasaray, birini Beşiktaş kazanırken, iki karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Tecrübeli hakem bu maçlarda kırmızı kartına başvurmazken, Galatasaray'a 9, Beşiktaş'a 16 sarı kart gösterdi.

VAR istatistiği

Bülent Yıldırım bu sezon yönettiği maçlarda toplam 21 kez VAR'a gitti.

Gol kararı verdiği beş pozisyonda kararını üç kez değiştirerek 'gol iptal' dedi. Gol kararı vermediği bir pozisyonda ise VAR'a giden Bülent Yıldırım, kararını gol olarak değiştirdi.

Yıldırım'ın penaltı verdiği iki pozisyonda VAR'a gidildi ve karar bir kez iptal edildi.

11 kez penaltı vermediği pozisyonda VAR'a giden Bülent Yıldırım bunların dokuzunda penaltı kararı verdi, ikisinde ise kararını değiştirmedi.