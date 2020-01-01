Galatasaray - Beşiktaş maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig maçlarının şifresiz olarak yayınlanması gündemdeydi...

Süper Lig'in 26. haftasında ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maç, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı Nihat Özdemir, maçların şifresiz yayınlanması için beIN Sports yöneticileriyle konuşacaklarını söylemişti.

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Konuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir gelişme yaşanmadı ve gelen resmi bir açıklama olmadı.

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Galatasaray - Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.