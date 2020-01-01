Galatasaray - Beşiktaş maçı şifresiz mi yayınlanacak?
Yorum()
Depophotos
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maç, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı Nihat Özdemir, maçların şifresiz yayınlanması için beIN Sports yöneticileriyle konuşacaklarını söylemişti.
Konuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir gelişme yaşanmadı ve gelen resmi bir açıklama olmadı.
Galatasaray - Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.