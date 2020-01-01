Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 26, 27 ve 28. haftalarının müsabaka programını açıkladı.
Ligin 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın da tarihi ve saati belli oldu.
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihi 15 Mart Pazar günü olarak açıklandı. Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.
Öte yandan aynı hafta Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak kritik karşılaşma ise 15 Mart Pazar günü saat 16:00'da oynanacak.