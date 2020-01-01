Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı

TFF, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak dev maçın tarihi ve saatini duyurdu.

Futbol Federasyonu, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 26, 27 ve 28. haftalarının müsabaka programını açıkladı.

Ligin 26. haftasında ile Beşiktaş arasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın da tarihi ve saati belli oldu.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihi 15 Mart Pazar günü olarak açıklandı. Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.

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Öte yandan aynı hafta ile Medipol arasında oynanacak kritik karşılaşma ise 15 Mart Pazar günü saat 16:00'da oynanacak.