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Galatasaray - Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları...

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AA
Ligin 31. haftasında oynanacak dev derbinin bilet fiyatları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmalarında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

5 Mayıs 2019 Pazar günü saat 19:00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak derbi maçın bilet fiyatları da belli oldu.

Biletler ne zaman satışa çıkıyor?

Derbi maçın bilet satışları, 2 Mayıs Perşembe günü saat 11:00’da GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 3 Mayıs Cuma günü saat 11:00’da sadece GS Logolu passolig kartlarına, 4 Mayıs Cumartesi saat 19:00’dan sonra Beşiktaş kartı dışında tüm passolig kartlarına açılacak.

Galatasaray - Beşiktaş maçı bilet fiyatları

KATEGORİLER FİYATLAR
Kategori 1 1000 TL
Kategori 2 900 TL
Kategori 3 800 TL
Kategori 4 800 TL
Kategori 5 750 TL
Kategori 6 600 TL
Kategori 7 400 TL
Kategori 8 300 TL
Kategori 9 250 TL
Kategori 10 175 TL
Kategori 11 150 TL
Kategori 12 - Misafir 150 TL
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