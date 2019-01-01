Galatasaray - Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları...

Ligin 31. haftasında oynanacak dev derbinin bilet fiyatları belli oldu...

'de 31. hafta karşılaşmalarında ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

5 Mayıs 2019 Pazar günü saat 19:00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak derbi maçın bilet fiyatları da belli oldu.

Biletler ne zaman satışa çıkıyor?

Derbi maçın bilet satışları, 2 Mayıs Perşembe günü saat 11:00’da GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 3 Mayıs Cuma günü saat 11:00’da sadece GS Logolu passolig kartlarına, 4 Mayıs Cumartesi saat 19:00’dan sonra Beşiktaş kartı dışında tüm passolig kartlarına açılacak.

Galatasaray - Beşiktaş maçı bilet fiyatları