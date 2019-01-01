Galatasaray - Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları...
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AA
Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmalarında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
5 Mayıs 2019 Pazar günü saat 19:00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak derbi maçın bilet fiyatları da belli oldu.
Biletler ne zaman satışa çıkıyor?
Derbi maçın bilet satışları, 2 Mayıs Perşembe günü saat 11:00’da GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 3 Mayıs Cuma günü saat 11:00’da sadece GS Logolu passolig kartlarına, 4 Mayıs Cumartesi saat 19:00’dan sonra Beşiktaş kartı dışında tüm passolig kartlarına açılacak.
Galatasaray - Beşiktaş maçı bilet fiyatları
|KATEGORİLER
|FİYATLAR
|Kategori 1
|1000 TL
|Kategori 2
|900 TL
|Kategori 3
|800 TL
|Kategori 4
|800 TL
|Kategori 5
|750 TL
|Kategori 6
|600 TL
|Kategori 7
|400 TL
|Kategori 8
|300 TL
|Kategori 9
|250 TL
|Kategori 10
|175 TL
|Kategori 11
|150 TL
|Kategori 12 - Misafir
|150 TL