Galatasaray - Beşiktaş derbisinin bilet fiyatları açıklandı (11 Mart 2020)
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Seskim
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçın bilet fiyatları açıklandı.
Türk Telekom Stadı'nda 15 Mart Pazar günü saat 19:00'da başlayacak olan dev maçın en ucuz bileti 175 liradan satışa sunulacak.
Maçın bilet fiyatları şöyle:
|1. Kategori
|1500 TL
|2. Kategori
|1300 TL
|3. Kategori
|1200 TL
|4. Kategori
|1000 TL
|5. Kategori
|900 TL
|6. Kategori
|700 TL
|7. Kategori
|500 TL
|8. Kategori
|400 TL
|9. Kategori
|350 TL
|10. Kategori
|200 TL
|11. Kategori
|175 TL
|12. Kategori (Misafir)
|175 TL