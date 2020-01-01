Süper Lig

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin bilet fiyatları açıklandı (11 Mart 2020)

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15 Mart Pazar günü oynanacak derbide en ucuz bilet fiyatı 175 lira olarak açıklandı.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçın bilet fiyatları açıklandı.

Türk Telekom Stadı'nda 15 Mart Pazar günü saat 19:00'da başlayacak olan dev maçın en ucuz bileti 175 liradan satışa sunulacak.

Maçın bilet fiyatları şöyle:

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    1. Kategori 1500 TL
    2. Kategori 1300 TL
    3. Kategori 1200 TL
    4. Kategori 1000 TL
    5. Kategori 900 TL
    6. Kategori 700 TL
    7. Kategori 500 TL
    8. Kategori 400 TL
    9. Kategori 350 TL
    10. Kategori 200 TL
    11. Kategori 175 TL
    12. Kategori (Misafir) 175 TL

     

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