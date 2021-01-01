Galatasaray - Beşiktaş derbisine Gedson Fernandes damgası

Galatasaray'ın kiralık yıldızı Gedson Fernandes, son haftalarda gösterdiği performansla takdir topluyor.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray zirveyi yakından ilgilendiren derbide Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Sarı - kırmızılıların üç puanı hanesine yazdırdığı karşılaşmada Gedson Fernandes performansıyla dikkatleri çekti.

Gedson Fernandes, Beşiktaş karşısında ne yaptı?

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Portekizli yıldız, Opta verilerine göre, kazandığı 10 ikili mücadeleyle sahanın en fazla ikili mücadele kazanan ismi oldu.

Mücadele boyunca 66 kez topla buluşan 22 yaşındaki orta alan oyuncusu yüzde 82.9 pas isabetiyle oynadı.

Ryan Babel'in skoru 1-0'a getirdiği golün asistini yapan Fernandes, yedi kez de sahipsiz top kazandı. Üç top kapma ve üç pas arası yapan başarılı oyuncu iki kez de rakiplerini çalımla geçti.

Editör Yorumu

Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferi, devre arasında değil de sezon başında yapılsaydı muhtemelen sarı - kırmızılılar ligde farklı bir konumda olabilirdi.

Sezon başında Tottenham satın alma opsiyonuyla kiraladı ancak, Jose Mourinho'nun sisteminde fazla yer bulamadığı için maç eksiği vardı. Galatasaray'a transfer olduğunda da koronavirüs atlatan oyuncu maç ritmini çok geç kazandı.

Galatasaray, gelecek sezon Gedson Fernandes'i yenide kiralamayı başarırsa büyük bir iş yapmış olur.

Gedson Fernandes'in kariyeri

Futbola 2009 yılında Benfica altyapısına katılan Gedson Fernandes, 2018 yılında A Takım'a kadar yükseldi. Gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken yıldız oyuncu, 2020/2021 sezonu başında 4,50 milyon euro kiralama bedeliyle Tottenham'a transfer oldu.

İngiliz ekibinde yeteri kadar süre alamayan Fernandes, devre arasında 500 bin euro'ya Galatasaray'a kiralandı.

Sarı - kırmızılı formayla Süper Lig'de 15 karşılaşmada forma giyen Portekizli oyuncu iki kez asist yapma başarısı gösterdi. Genç oyuncu Türkiye Kupası'nda da bir maçta bir gollük performans sergiledi.