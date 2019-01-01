Galatasaray - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica'yı ağırlayacak. Peki bu maç saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

Karşılaşma, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray'ın Avrupa serüveni

Avrupa'da sezona UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından başlayan Galatasaray, Portekiz'den Porto, Almanya'dan Schalke 04 ve Rusya'dan Lokomotiv Moskova ile yer aldığı grubu üçüncü sırada bitirerek, UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda mücadele etme hakkı elde etti.

Benfica'nın Avrupa serüveni

Portekiz temsilcisi Benfica ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, play-off turunda da Yunanistan'ın PAOK takımını eleyerek grup aşamasına yükseldi. Benfica, Almanya'nın Bayern Münih, Hollanda'nın Ajax ve Yunanistan'ın AEK takımlarıyla mücadele ettiği grubu üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.

Galatasaray'da hedef 100. galibiyet

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 277 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 106 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Haberin devamı aşağıda

Avrupa arenasında rakip fileleri 375 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 412 gole engel olamadı.

Galatasaray, Benfica ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.