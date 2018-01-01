Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ozan Kabak için teklif aldıklarını açıkladı

Mustafa Cengiz, Ozan Kabak'ın serbest kalma bedelinin 7.5 milyon euro olduğunu ancak teklif almasına karşın takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

Galatasaray ile yeni sözleşme görüşmelerinde bulunan Ozan Kabak'a resmi teklif var.

A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek Ozan Kabak'ın transfer ve sözleşme görüşmeleri hakkında konuştu.

Habere göre Galatasaray, birkaç İngiliz kulübünden Ozan Kabak için resmi teklif aldı ancak genç stoper devre arasında satılmayacak.

Ozan Kabak ile yeni sözleşme görüşmelerinde bulunan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir performans sergileyen genç stoperin takımda kalacağını belirtti.

Yeni 5 yıllık sözleşme üzerinde sözlü anlaşmaya varan Ozan Kabak yeni kontrata imza atmadan, Galatasaray'a 7.5 milyon euro bonservis öneren kulübün teklifini kabul edip transfer olabilir.

4 isim takımdan ayrılmayacak

Galatasaray teknik heyeti Fernando Muslera, Yuto Nagatomo, Ozan Kabak ve Emre Akbaba için gelebilecek herhangi bir teklifi doğrudan reddedecek.

Diğer yandan satılacaklar listesinde ise ilk sırada Maicon, ikinci sırada ise Younes Belhanda yer alıyor.