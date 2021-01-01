Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Galatasaray'da 33 sene kalsam, 33 sene hocamızla devam ederim

Mustafa Cengiz, düzenlediği basın toplantısında Fatih Terim'in görevinin başında olduğunu ve derbide takımın başında olacağını söyledi.

Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile Türk Telekom Stadı'nda bir araya geldikten sonra GSTV'de muhabirlerin sorularını yanıtladı ve Fatih Terim'in görevinin başında olduğunu söyledi.

Cengiz, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçta Fatih Terim'in takımın başında olacağını ve sahaya kazanmak için çıkacaklarını belirtti.

Mustafa Cengiz, yapılan eleştirilerden bıktıklarını söyleyerek, kulübü nasıl bir halde devralıp nasıl bir hale getirdiklerini "Biz göreve geldiğimizde 157 milyon euro borcumuz ve transfer yasağımız vardı. Görevi devraldığımızda üç iş günü içinde 32 milyon TL borcu ödememiz gerekiyordu. Bunu bir şekilde ödemeyi başarıp; transfer yasağını kaldırdık.

Daha fazla takım

Başımızda bir UEFA belası vardı. Şimdi insanlar hafife alıyor. Biz 4 ay müsade istedik. 4 ayın sonunda 67 sayfalık bir rapor sunduk. UEFA, tarihinde ilk defa bir kulüple ikinci kez uzlaşma anlaşması yaptık. Bu daha sonra PSG ve 'a da örnek oldu. Sonrasında eğrisi doğrusuna geldi, iki yıl üst üste şampiyon olduk. 10 yıl sonra ilk defa kâra geçtik.

Ben bugün varım, yarın yokum. Benim bütün arkadaşlarımı bıktırdılar. Hepimizi kara delik gibi sömürdüler. Ama direniyorum. Hastalığa direndiğim gibi bu duruma da direniyorum. Tükenene kadar mücadeleme devam edeceğim." diyerek anlattı.

"Çok değerli futbolcularımız var"

Cengiz, kaliteli bir kadroya sahip olduklarını söyleyerek "Ligin en iyi kadrosuna sahip olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle gençlerin verdiği mücadele bizi mutlu ediyor. Sağ olsun hocamız zamanı geldikçe onları monte etmeye başladı. 'Keşke o penaltıyı ben kaçırsaydım da Kerem kaçırmasaydı' dedi hocamız bana az önce. Ben de 'Keşke ben kaçırsaydım' dedim." dedi.

Hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisine de değinen Cengiz, "Beşiktaş maçını kazanma hedefiyle sahada olacağız. Derbiyi gerek teknik direktörümüz, gerek futbolcularımız, ölümüne oynayacaklar. Pazar günü hak eden kazansın istiyorum. Tabii ki hak eden Galatasaray olsun." ifadelerini kullandı.

"Bize beceriksiz ve vasat diyorlar"

Mustafa Cengiz, göreve geldiklerinden beri 47 oyuncu transfer ettiklerini ve bu oyunculara 44.8 milyon euro bonservis ödediklerini, 68 oyuncu ile yollarını ayırdıklarını ve bu ayrılıklardan 62.6 milyon euro kazandıklarıyla ilgili bir tablo paylaştı.

"Geldiğimizden beri transferde 18 milyon euro artıdayız. Beceriksiz ve vasat halimiz bu. Acaba becerikli olsaydık nasıl olurdu?" diyen Cengiz, "Benim 3 yıla daha ihtiyacım var. Korkmayın, aday değilim. Ben geldim, 380 milyon TL yapılandırma yaptım. Hiç kimse bana 'Niye genel kurul yapmadın?' demedi. Ben yaptım, euro'yu TL'ye çevirdim. Güzel kardeşim ben senin için yapıyorum. Ben buraya kazık mı çaktım? Bugün varım, yarın yokum." şeklinde konuştu.

"9.8 milyon TL harcama limitimiz var"

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Cengiz, "Biz ile birlikte transfer limitlerinde artıda olan tek kulübüz. 9.8 milyon TL limitimiz var. Bunu arttırmaya çalışıyoruz. Ben şu anda istesem 2-3 yıl vadeli faiz borcunu yazarak istediğim futbolcuyu alırım. İrfan Can'ı da alırım, bakasını da alırım. Hiç kimse engel olamaz. Ama beni geberteser Galatasaray'a bunu yapmam. Ancak hocamızın söylediği isimlerle ilgili transfer çalışmalarımızı yapmayı sürdürüyoruz. Hocamız sağ olsun 'Oldu oldu, olmadı biz bu kadroyla da şampiyon oluruz başkanım' dedi." ifadelerini kullandı.

"Terimle kavgalıydık, barıştık diye bir durum yok"

Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile 1 saati aşkın bir görüşme yaptıklarını dile getirerek "Hocamızla bir haftadır görüşemedik, yoğun trafik var. 'Ya hocam neden yalnız hissediyorsun?' dedim. 'Sinirlendim, o an öyle hissettim' dedi. Allah, hocamdan bu yaşta bu sinerjiyi, bu gücü eksiltmesin. Yani kavgalıydık barıştık diye bir durum da yok. Hocam zaten bir şey olursa söyler, ben de söylerim. İkimiz de güney karakterine sahibiz. Lafımı esirgemem, kimseden çekinmem. Hocamdan çekinmem, hocam da benden çekinmez." dedi.

''Galatasaray'da 33 sene kalsam, 33 sene hocamızla devam ederim''

Başkan Mustafa Cengiz sözlerini şöyle sürdürdü:

''Hocamızla küstük-barıştık diye bir şey yok. Biz ikimiz de Güney karakterine sahibiz. Ben hocamdan çekinmem, hocam da benden çekinmez. Ama bunu ben medya üzerinden yapmam, hocam da yapmaz. Hocamızın bahsettiği şeyler çok farklı. İrfan Can, Visca, Mohamed, Onyekuru... Hepsi değerli oyuncular. Göksel (Gümüşdağ) kardeşimin istediği 13-14 milyon avrodan çok daha değerliler. Ama vermezse Mabud neylesin Mahmut. Bizim kaynak yaratmamız gerekiyor. Bizim tarafımızda hepsinin bir sırası var. O da bırakın bizde kalsın. Öyle bir hale geldi ki... Daha çok transfer yapmak şampiyonluktan daha önemli hale getirildi. Hocamız da Taylan Antalyalı konusunda şapkadan tavşan çıkardı. Biz de yönetim olarak bazen şapkadan fil çıkarmaya çalışıyoruz. Taraftar kendini kırılgan hissetmesin. Yani 'Rakip takım 18 oyuncu transfer etti, biz edemedik. Rakip takımın başkanı cebinden ödüyor, biz ödemiyoruz...' Galatasaray ne oligark ne de şirket takımıdır. Galatasaray taraftarın takımıdır. Transfer yapmayıp istifa etmek en kolayı. Benim için istifa etmek kadar beni kurtaracak bir şey yok. Ama aradan zaman geçtikten sonra Galatasaray'a kayyum atanırsa ben buna dayanamam. Çok değerli Galatasaraylı arkadaşlarımız var. Buradan açıklayacağım. Destek olacaklarını söylediler. Ondan sonra limitimiz artacaktır. Başkanlık için iyi bir aday görürsem onun lehine çekilirim ama iyi bir aday görmezsem aday olabilirim. Olurum demiyorum, naz da etmiyorum. Ben Galatasaray'da 33 sene kalayım, 33 sene Fatih Terim ile devam ederim.''

"Futbolcu köle değil"

Mustafa Cengiz, UÇK'nın Oğulcan Çağlayan'a verdiği ceza hakkındaki soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Şimdi sizin kurumunuzla bir yıl opsiyonlu sözleşmeniz var. Patronunuz gidip tek taraflı opsiyonu SGK'ya veriyor. Sizin de kafanızda daha iyi bir iş bulma fikri var. Siz de 'Tek taraflı uzatırsan ben de feshediyorum.' diyorsunuz. Bizimle asla bir temas yok. Zaten kararda da ayartan kulüp olmadığımızı söylüyor. Bize ceza vermiyor. Olay bu. Futbolcu köle değil. FIFA da açıkça 'Futbolcunun olurunu almadan imzalayamazsın.' diyor. Herhangi bir spor hukukçusuna sorsalardı zaten bunu yapmazlardı. Diğer kulüpler de UÇK'den rahatsız."

"Falcao karakterli bir futbolcu"

Mustafa Cengiz, Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao hakkında da konuştu. Cengiz, golcü oyuncu hakkında şunları söyledi:

"Falcao bir marka. Taraftarın talebiyle yapılan transferdir. Geldiğinde İstanbul sallandı. İstanbul tarihinin belli mitingler hariç en büyük toplantısıymış. Falcao bizim çok değerli bir futbolcumuz. Fakat sakatlıktan kurtulamadı. Bize geldiğinde sakat değildi. Bu çocuk kendini kanıtlamak için ilk maçlarda aşırı yüklendi. Hazır değildi. Şimdi tedavisi için İspanya'ya gitti. Falco karakterli bir futbolcu. Bütün futbolcularımız karakterli. Falcao düzelecek ve gelecek. Bize 'Şu kulübü buldum ve transfer olmak istiyorum' derse ve kulübümüzün de menfaatine olursa kabul ederiz. Kendisine Güney Amerika'dan çok teklif var fakat kabul etmiyor. Arap ülkelerinden de teklifler var."