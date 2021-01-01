Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Derbiye Fatih Terim ve oyuncularımız kazanmak için çıkacak

Mustafa Cengiz, düzenlediği basın toplantısında Fatih Terim'in görevinin başında olduğunu ve derbide takımın başında olacağını söyledi.

Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile Türk Telekom Stadı'nda bir araya geldikten sonra GSTV'de muhabirlerin sorularını yanıtladı ve Fatih Terim'in görevinin başında olduğunu söyledi.

Cengiz, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçta Fatih Terim'in takımın başında olacağını ve sahaya kazanmak için çıkacaklarını belirtti.

Mustafa Cengiz, yapılan eleştirilerden bıktıklarını söyleyerek, kulübü nasıl bir halde devralıp nasıl bir hale getirdiklerini "Biz göreve geldiğimizde 157 milyon euro borcumuz ve transfer yasağımız vardı. Görevi devraldığımızda üç iş günü içinde 32 milyon TL borcu ödememiz gerekiyordu. Bunu bir şekilde ödemeyi başarıp; transfer yasağını kaldırdık.

Daha fazla takım

Başımızda bir UEFA belası vardı. Şimdi insanlar hafife alıyor. Biz 4 ay müsade istedik. 4 ayın sonunda 67 sayfalık bir rapor sunduk. UEFA, tarihinde ilk defa bir kulüple ikinci kez uzlaşma anlaşması yaptık. Bu daha sonra PSG ve 'a da örnek oldu. Sonrasında eğrisi doğrusuna geldi, iki yıl üst üste şampiyon olduk. 10 yıl sonra ilk defa kâra geçtik.

Ben bugün varım, yarın yokum. Benim bütün arkadaşlarımı bıktırdılar. Hepimizi kara delik gibi sömürdüler. Ama direniyorum. Hastalığa direndiğim gibi bu duruma da direniyorum. Tükenene kadar mücadeleme devam edeceğim." diyerek anlattı.

"Çok değerli futbolcularımız var"

Cengiz, kaliteli bir kadroya sahip olduklarını söyleyerek "Ligin en iyi kadrosuna sahip olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle gençlerin verdiği mücadele bizi mutlu ediyor. Sağ olsun hocamız zamanı geldikçe onları monte etmeye başladı. 'Keşke o penaltıyı ben kaçırsaydım da Kerem kaçırmasaydı' dedi hocamız bana az önce. Ben de 'Keşke ben kaçırsaydım' dedim." dedi.

Hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisine de değinen Cengiz, "Beşiktaş maçını kazanma hedefiyle sahada olacağız. Derbiyi gerek teknik direktörümüz, gerek futbolcularımız, ölümüne oynayacaklar. Pazar günü hak eden kazansın istiyorum. Tabii ki hak eden Galatasaray olsun." ifadelerini kullandı.

"Bize beceriksiz ve vasat diyorlar"

Mustafa Cengiz, göreve geldiklerinden beri 47 oyuncu transfer ettiklerini ve bu oyunculara 44.8 milyon euro bonservis ödediklerini, 68 oyuncu ile yollarını ayırdıklarını ve bu ayrılıklardan 62.6 milyon euro kazandıklarıyla ilgili bir tablo paylaştı.

"Geldiğimizden beri transferde 18 milyon euro artıdayız. Beceriksiz ve vasat halimiz bu. Acaba becerikli olsaydık nasıl olurdu?" diyen Cengiz, "Benim 3 yıla daha ihtiyacım var. Korkmayın, aday değilim. Ben geldim, 380 milyon TL yapılandırma yaptım. Hiç kimse bana 'Niye genel kurul yapmadın?' demedi. Ben yaptım, euro'yu TL'ye çevirdim. Güzel kardeşim ben senin için yapıyorum. Ben buraya kazık mı çaktım? Bugün varım, yarın yokum." şeklinde konuştu.

"9.8 milyon TL harcama limitimiz var"

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Cengiz, "Biz ile birlikte transfer limitlerinde artıda olan tek kulübüz. 9.8 milyon TL limitimiz var. Bunu arttırmaya çalışıyoruz. Ben şu anda istesem 2-3 yıl vadeli faiz borcunu yazarak istediğim futbolcuyu alırım. İrfan Can'ı da alırım, bakasını da alırım. Hiç kimse engel olamaz. Ama beni geberteser Galatasaray'a bunu yapmam. Ancak hocamızın söylediği isimlerle ilgili transfer çalışmalarımızı yapmayı sürdürüyoruz. Hocamız sağ olsun 'Oldu oldu, olmadı biz bu kadroyla da şampiyon oluruz başkanım' dedi." ifadelerini kullandı.

"Terimle kavgalıydık, barıştık diye bir durum yok"

Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile 1 saati aşkın bir görüşme yaptıklarını dile getirerek "Hocamızla bir haftadır görüşemedik, yoğun trafik var. 'Ya hocam neden yalnız hissediyorsun?' dedim. 'Sinirlendim, o an öyle hissettim' dedi. Allah, hocamdan bu yaşta bu sinerjiyi, bu gücü eksiltmesin. Yani kavgalıydık barıştık diye bir durum da yok. Hocam zaten bir şey olursa söyler, ben de söylerim. İkimiz de güney karakterine sahibiz. Lafımı esirgemem, kimseden çekinmem. Hocamdan çekinmem, hocam da benden çekinmez." dedi.