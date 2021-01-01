Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Bize karşı bildiri yayınladınız, ey Ali Koç bunu sen yazdırdın

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisinde yaşananlara değinerek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gönderme yaptı.

Galatasaray ile adım atarken bağış yapılabilen sağlık uygulaması Help Steps arasında iş birliği anlaşması yapıldı. Toplantıda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay gündeme ve Fenerbahçe derbisine dair açıklamalarda bulundu.

"Konuyu UEFA'ya götüreceğiz"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Oğulcan Çağlayan'a verilen 6 maçlık cezayı değerlendirerek Sarı-Kırmızılı kulübün gerekirse UEFA'ya başvuracağını açıkladı.

"Oğulcan kararı ibretlik bir karar... Rizespor, Oğulcan'a sormadan sözleşmeyi tek taraflı uzatıyor. Oğulcan, TFF'ye 'rızam yok' diyor. TFF de, opsiyonlu sözleşmeyi değil tüm sözleşmeyi iptal ediyor. Bunu hem Oğulcan'ın avukatları hem de kulüp avukatları ısrarla belirtmesine rağmen sonuç alınamadı. Oğulcan'a verilen para cezasından Galatasaray sorumlu tutuluyor. UÇK bu zamana kadarki uygulamalarda disiplin cezası veremez. Burada maalesef Oğulcan'a 6 maç ceza verildi ve Tahkim Kurulu 3 maça indirdi. Böyle bir karar daha önce verilmiş değil. İlk kez böyle bir kararla karşı karşıya kalıyoruz. Benzer kararlar UEFA'dan döndü. UEFA'nın uygulamalarına tamamen ters. Tüm evraklarımızı tamamlayacağız. Gerekirse konuyu UEFA'ya götüreceğiz."

"Bir TFF yetkilisi bana derbide stadda 3 bin kişi olduğunu söyledi. Bu şahısların kimler tarafından, nasıl ve ne şekilde stada alındığı açıklanmalıdır."

"Arda Turan'a verilen ceza Türkiye'de ilktir. Soyunma odasında kendi aralarında yapılan bir sevinç ve kaynağı belirli olmayan bir yayından ceza."

Mustafa Cengiz: Ali Koç bunu sen yazdırdın

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise "Bu oyun mertçe oynansın. Biz bıktık ya!" diyerek öfkesini dile getirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Hakemlerden en çok çeken biziz. Maçı kaybettiler şimdi de gündemi değiştiriyorlar. Bize karşı bildiri yayınladınız, birlik oldunuz. Ey Ali Koç bunu sen yazdırdın." sözleriyle hakemlerle ilgili yayınlanan bildiriye değindi.

''Fenerbahçe ile bir maç yaptık. Kaç kaç bitti? Bizim taraftarda öyle bir hava var ki sanki yenildik, dayak yedik? Biz maalesef pusu kültüründen geldik. Alanya bizi yendi, helal olsun. Ama 5 dakika daha olsa ne olurdu? Verilen penaltıyı gördük, verilmeyeni de gördük. Ama biz bunları gündeme ve öne almadık. Biz günlerce hakem konuşan bir camia değiliz. Söyleriz ve geçeriz. Rakibimiz aylardır yenilgiyi örttü, golümüz verilmedi diyor. Hakemlerden en çok zarar gören biziz. 17 kulüpler adına diyerek karşı olunan tek kulüp biziz. Bizim açıklamamıza ithafen 'hakemler de insandır' diye açıklama yaptılar. Ali Koç, bunu sen yazdırdın! Hakemler hata yapabilir, biz bunu biliyoruz.''

"Marcao'ya ve eşine karşı atılan tweetler var. Bunlar hep troll hesaplar, rakiplerin hesapları."

"Ben İrfan Can konusunda kimseyi suçlamadım. Sadece soru sordum, yine soruyorum. Bana 10 milyon euro dediniz, şimdi 7 milyon euro diyorlar. O zaman arada uçurum yok neden benimle pazarlık etmedin?"

''Yenilgiyi sindirebilmek de asalet gerektirir''

''Türk futbolu ya hep birlikte kalkınır ya da hep birlikte batar. Ben maç sonu taraftarıma ve yöneticilerime çok teşekkür ediyorum. Çünkü benim de duymadığım, görmediğim şeyler olmuş. Yenilgiyi sindirebilmek de bir asalet gerektirir. Rakip takımın başkanının stat amiri gibi hareket etmesi hoşumuza gitmedi. Rakibin sahasındayız, hiçbir saygısızlık olmadı. Alkışlandı, alkıştan rahatsız olmuşlar. Sen geldin, bizim evimizde voleybol maçında şakır şakır alkışladın. Bir de benim alkışlamamı istedin. Bu nasıl bir mantalite?''

"Böyle TFF, böyle hukuk olmaz"

"Arda Turan bu görüntüleri kendi hesabından mı yayınladı? Arda Turan nasıl sevk edildi? Daha önce Beşiktaş olayı var, ceza veremediler? Kim bunu sevk ediyor? Çok acı arkadaşlar. Arda'nın olayı yanlış ya da doğru ama sevk edilmemeliydi. Abdurrahim Albayrak'a yapılan saldırıda adamın elinde bıçak veya silah olsaydı bunun bedelini kim ödeyecekti? Kim ödeyecekti? Bununla ilgili sevk bile yapılmadı. Hiç küfretmeyen insan var mı aranızda? Arda, arkadaş arasında bunu yapmış. Ben bunu tasvip etmiyorum ama arkadaşlar arasında bu var. Bu yüzden sevk yapılmamalıydı. Böyle TFF, böyle hukuk olmaz.''