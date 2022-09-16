Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor maçına yürüyerek yetişti

Galatasaray Başkanı, İstanbul'da trafiğe takılınca maça yetişmek için çareyi yürümekte buldu.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor'u konuk etti

Karşılaşmada gol perdesini 59. saniyede açan Sergio Oliveira sezonun en erken golünü kaydetti

Stadyumda yerini almak isteyen Dursun Özbek trafiğe takılınca aracından inerek koştu

NE OLDU? Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u ağırladı ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek mücadeleyi izlemek için aracıyla seyir halindeyken İstanbul trafiğine takıldı. Maça geç kalmak istemeyen kulüp başkanı, aracından inerek yürümeye başladı. Dursun Özbek stadyuma koşarak yetişti.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Konyaspor karşısında 59. saniyede Galatasaray'ı öne geçiren Sergio Oliveira, 2022-23 Süper Lig sezonunun en erken golünü kaydetti.