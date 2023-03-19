Sarı-kırmızılı ekibin başkanı, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'nın yayıncı kuruluşta yayımlanan programa müdahale ettiğine yönelik iddialarla ilgili konuştu.

Dursun Özbek, Lale Orta ile ilgili konuya öncelikle inanmadığını, ancak daha sonra hayretler içinde kaldığını aktardı.

Ve Jorge Jesus'un Süper Lig hakkındaki sözlerine de değindi.

Ne söylendi?

Özbek, ”Böyle bir şey olamaz, varsa da kurumlar gereğini yapacaktır' dedim. Ancak dün akşam bazı demeçleri okuyunca hayretler içinde kaldım.

“Kurumların gereğini yapacağını düşünüyorum. Biz gereken açıklamayı dün yaptık” diye konuştu.

Adaleti savunduklarını belirten Dursun Özbek şöyle devam etti: "Biz, adaleti sadece kendimiz için istemiyoruz.

“Her maçta hatalar oluyor. Biz, bu hataların asgariye inmesini sağlamak için talepte bulunuyoruz.

“Amacımız, sadece kendimiz için değil, Türk futbolu için adalet.”

“Jesus’un muhatabı ben değilim!”

Dursun Özbek, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un Süper Lig hakkındaki açıklamalarıyla ilgili ise, "Jorge Jesus'un söylediklerinin muhatabı ben değilim.

“Bunun muhatabı TFF'dir. Onların dikkat etmesi gerekiyor” dedi.

Son olarak şampiyonluk mücadelesi hakkında konuşan Özbek sözlerini şöyle noktaladı:

"Konya'da bir yol kazası oldu. Şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray...

“Mayıs'ta inşallah gereken sonucu alacağız. Hiç kimse merak etmesin."