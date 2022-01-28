Süper Lig'de oynadığı son dört karşılaşmayı da kaybeden ve küme düşme hattının üç puan üstünde yer alan Galatasaray'da başkan Burak Elmas genel kurul üyelerinin sorularını yanıtladı.

Zoom üzerinden merak edilenlere açıklık getiren Elmas, dünyaca ünlü futbol direktörü Luis Campos ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Ne söylendi?

Galatasaray'ın kısa süre içerisinde toparlanacağını ve eski günlerine döneceğini belirten Elmas, Fernando Muslera'nın takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaları da değerlendirdi:

"Muslera bizim kaptanımız. Onu göndermek gibi bir niyetimiz yok. Onun olmadığı sürede kaleyi koruyacak bir isim arıyoruz.

"Luis Campos ile uzun görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardık. Resmi imzaların atılmasının ardından başkan danışmanı olarak göreve başlayacak.

"Diagne'nin dönüşü Nisan ayını bulacak gibi görünüyor. Uygun bir maliyetle onun yerini doldurma arayışımız var"

Rakip Alanya

Ligde önümüzdeki maçını 6 Şubat'ta deplasmanda Alanyaspor ile oynayacak olan Galatasaray son dört lig maçından puan alamamıştı.

Fatih Terim ve Domenec Torrent yönetimindeki son 12 lig karşılaşmasında bir galibiyet alan Galatasaray, 23 haftası geride kalan ligde 27 puanla düme hattının üç puan üzerinde yer alıyor.

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