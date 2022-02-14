Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı beş maçta sadece iki puan alabilen ve küme düşme hattının üç puan üzerinde yer alan Galatasaray'da sular durulmuyor.

Sabah'ın Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan'ın haberine göre sarı-kırmızılı takım İspanyol hocayla yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Habere göre ligde bu hafta Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray bu maçı kazanamaması halinde başkan Burak Elmas radikal bir karar verecek.

Zorlu deplasmandan üç puanla dönülememesi halinde önündeki iki seçenekten birini değerlendirecek olan Elmas ya seçim kararı alacak ya da Torrent dönemi sona erecek.

Torrent'in eşi de geliyor

Kısa bir süre önce 1.5 sene sözleşme imzalayan Torrent'in Galatasaray'dan 2.5 milyon euro'luk alacağının bulunduğu belirtilen habere göre tecrübeli futbol adamının görevine son verilmesi halinde bu bedelin tamamını alması bekleniyor.

Öte yandan planlarını uzun vadeli Torrent, oturma izni almayı bekliyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ne oldukça yakın bir ev tutan 59 yaşındaki çalıştırıcı bu hafta içinde eşini de Barselona'dan getirecek.

Kariyerinin puan ortalaması açısından en kötü dönemini Galatasaray'da geçiren Torrent'in görevden ayrılması halinde ise en güçlü aday olarak öne çıkan isim Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanan kadrosunda da yer alan Okan Buruk.

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