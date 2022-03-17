Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Galatasaray'ın kuruluşuş amacı Türk olmayan takımları yenmek

Galatasaray Başkanı Burak Elmas takımının UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Barcelona maçı öncesinde İspanyol basınına konuştu.

Sport gazetesine verdiği röportajda hem Domenec Torrent dönemine hem de dev maça değinen Elmas, bir geçiş süreci yaşadıklarını ve bunu en iyi şekilde sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ne söylendi?

Galatasaraylı taraftarların Barcelona maçına büyük bir önem verdiğini belirten Elmas, stadyumun tamamen dolu olacağının da altını çizdi:

"Galatasaray'ın kuruluş amacı Türk olmayan takımları yenmek ve Avrupalı rakipleriyle rekabet etmektir.

"Bu yüzden bizim için Avrupa kupası maçları her zaman farklı bir motivasyona sahne oldu. Taraftarlarımız bu karşılaşmaya büyük önem veriyor ama zor bir maç olacağının farkındayız.

"Umuyorum ki elimizden geleni yapıp, çeyrek finale çıkmayı başarırız. Domenec Torrent ile birlikte yeni bir proje yürütüyoruz. Güçlü bir takım kurmak ve onun oyun tarzına uygun şekilde oynamak istiyoruz. Bu birlikteliğin uzun süre devam etmesini arzuluyoruz.

"Yeni ve genç bir takımımız var ama Süper Lig'de işler istediğimiz gibi gitmedi. Yine de mevcut kadromuzun oluşturacağı iskeletle önümüzdeki yıllarda çok başarılı dönemler geçireceğimize inanıyoruz. Avrupa'da nispeten iyi gitmemizin nedeni buradaki rakiplerimizin daha fazla hücumu düşünmesi.

"Süper Lig'de katı savunmaları aşmakta zorlandık."

Oyuncular hakkında

"Takımdaki çoğu oyuncuyla beş yıllık sözleşmemiz var. Bu oyunculardan beklentimiz öncelikle Galatasaray'ı başarıya taşımaları ve sonrasında transfer piyasasının gerçeklerini yerine getirmeleri.

"Inaki Pena'dan son derece memnunuz ve bizimle kalmasını isteriz ama böyle devam ederse büyük bir ihtimalle onu Barcelona'da izleriz"

Barcelona hakkında

"Barcelona Türkiye'de çok sevilen bir kulüp. Galatasaray'ın da Arda Turan'dan dolayı özel bir bağı var. Barcelona'nın Türkiye'de çok sayıda futbol okulu ve okullarda Türk çocuklarla oldukça iyi bir futbol eğitimi veriliyor.

"Barcelona Başkanı Joan Laporta da son derece iyi bir başkan. Onun tecrübelerinden yararlanıyorum çünkü biz de Galatasaray'da yeni bir hikaye oluşturmak istiyoruz"

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