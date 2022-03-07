Galatasaray Başkanı Burak Elmas yaklaşan mali genel kurul öncesinde sarı-kırmızılı takımın son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Habertürk'ten Yavuz Barlas'a konuşan Elmas, Galatasaray'ın mali bağımsızlığının önemine vurgu yaparken, yönetim olarak hedeflerinin her sene kar eden ve borçsuz bir Galatasaray oluğunun altını çizdi.

Ne söylendi?

"Futbolda popüler olmak isteyen başkan varsa, bu dönem o dönem değil. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe diye ayırmadan söylüyorum; toplu bir çözüm bulma iradesiyle bir araya gelmemiz lazım. Bu sektörel bir problem. Kazandığı kadar harcayabilen bir kulüp yok.

"Finansal fair play maalesef Türkiye’de uygulanamadı. Limitler belirleniyor ancak kulüpler bunu esnetme çabasına giriyor. Limitler tam anlamıyla uygulanmıyor.

"Ciddi anlamda mali sıkıntıda olan, batmış bir futbol sektöründen bahsediyoruz. Türk futbolunun geleceği için bunu düzeltmek mecburiyetindeyiz. Türk futbolunun içinde bulunduğu konjonktürün dışında hareket etmek kolay değil. Türk futbolu için konuşuyorum; sektörel bir sıkıyönetim ilan edilmeli…

"Şu anda, Türkiye’de mevcut gelirlerle kredi borcunun faizini ödeyebilecek futbol kulübü yok.

"Türk futbolunun işi gerçekten zor. En düşük borç bizde 2.5 milyar TL… Bunun karşılığı bizim projelerimiz de var. Biz 2.5 milyarın her sene 350 milyon TL’sinin faizini ödüyoruz. Her sene borcumuz otomatik olarak artıyor, bilanço da şişiyor…

"Taraftarlarımıza çok net olarak söylemek istediğim bir şey var; bu takımın daha iyi bir geleceğe sahip olması için, birilerinin bunu yapması gerekiyordu.

"Kolay olanı seçmek elbette mümkündü, biz zor olanı seçtik! Anlık popülist kaygılarla hamle yapıp, bu güzide kulübü daha büyük yüklerin altına sokamayız. Şunu buraya not olarak düşüyorum; İnsanların yargıları değişir, tarihin hükmü kalıcıdır.

Yayın ihalesi hakkında

"Kulüplerin birlikte bir televizyon kanalı kurması, bu televizyon kanalında kendi maçlarımızı yayımlamak ve kendi ipimizi kendimiz kesmek doğrultusunda bir karar, alınacak en uç karardı.

"Buna da kulüpler hazır. Değer artırıcı, markayı daha iyi yöneten modele geçiş için de bir fırsat olabilir. Bunun detaylarını tüm kulüp başkanlarıyla birlikte konuşuyoruz. Bence artık Türk futbolunda dibi gördük.

"Geleceği kurmak için doğru sistemler ve doğru modellerle çalışmak lazım. Bu noktalarda o cesareti göstermek lazım.”

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