Sarı-kırmızılı ekibin başkanı, katıldığı programda merak edilen konulara değindi.

Burak Elmas, seçim hakkında konuşurken Işıtan Gün ile ilgili de Vole YouTube kanalında Baş Başa programına açıklamalar yaptı.

Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi, idari açıdan ibra edilmemiş ve camia yeniden seçime gitme kararı almıştı.

Ne söylendi?

Galatasaray ve Türk futbolu hakkında konuşan Burak Elmas, "Galatasaray'ın geleceğini kurtarmak için cesur kararlar alınması gerektiğini defalarca söyledik ve bu kararları almak için elimizden geleni yaptık.

“Beklemediğimiz durumlarla karşılaştık. Türk futbolu maddi ve manevi olarak kaos içinde" dedi.

"Bize haksızlık yapıldı desem ne değişir? Ama bize terbiyesizlik yapıldı. Hem de Galatasaraylılar tarafından. Onları Galatasaraylı olarak görmüyorum.”

Elmas, Galatasaray seçim ofislerinde dönen bazı olaylar olduğuna da vurgu yaparken "Galatasaray mücadelesi veriyorum ben. Diğerleri iktidar mücadelesi veriyor.

“Troll hesaplar üzerinden gazetecilere özel belge sızdırarak ve güvenliklere para vererek iktidar mücadelesine giren Galatasaraylılar var. Bunların bir kısmı da hala seçim ofislerinde geziniyor.

"Zamanı gelince bu iktidar mücadelesi verenler, kimin hangi başkanı seçtirmek için çalıştığını, ibrasızlık olsun biz kazanalım diyenleri açıklayacağım.

“Bir iki isim var her yerde bunları dile getiriyorum. Galatasaray'ın geleceğini yakmak isteyenler var. Galatasaray hafta sonu eğlencesi değildir. 'Bu başkanı nasıl devirdik, şunu nasıl yaptık' diyerek

eğleniyorlar.

"Kızgın olduğum insanlar var. Bir, üyeler yayın yapıp her akşam algı yaratıyorlar. Akşam kafayı çekiyorlar ve yayın yapıyorlar” dedi.

"Ahlaksızlık yapan adamlar, bana ahlak dersi vermesin"

Burak Elmas, Işıtan Gün hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Işıtan Gün neden eleştirildi? Sebepleri nedir? Sadece sosyal medya paylaşımları mı eleştirildi, bu kadar mı? 10 sene önce attığı tweetler Galatasaray'ın en mühim konusu mu oldu?

“Konu sadece Işıtan Gün değil, benim çoğu yöneticilerime saldırı oldu.

"Yöneticileri beğenmeyebilirsiniz. Bugün terbiyesizlik, ahlaksızlık yapan adamlar bana ahlak dersi vermesinler. Sebep orada Işıtan Gün değildir.

"Ben Işıtan Gün ile aynı masada oturuyorum o zihniyette bir insan değil. O zihniyette arkadaşın bizim ve kadın arkadaşlarımızla oturma ihtimali yok. Hata yapmış. 10 sene önce bir geyik yapmış."

"Ben şunu gördüm, paylaşımları araştırıp 'Bu temizmiş' dediler. Işıtan Gün'ün üzerinden bir iç hesaplaşma oldu. 3 paylaşımın ortaya çıkma sebebi de iç hesaplaşma.

“Galatasaray'a bir düzenden beslenen bir ekibin hesaplaşması oldu. Bunlar aynı menajerle çalışmış insanlar. Menajerlere %10 kısmının üstünde oranlar verilmiş.

“Galatasaray'ı çiftlik gibi gören kişilerin ilk saldırdırdığı da Işıtan Gün oldu. O paylaşımları destekliyorum anlamına gelmesin."

"Güvenilmeyecek insanlar listesi verebilirim"

Seçimle ilgili ise Burak Elmas, "Seçim döneminde kendime yakın gördüğüm bir insanın asla yakın olmadığını gördüm.

“Yeni yönetime güvenilecek ve güvenilmeyecek insanlar listesi verebilirim. Galatasaray'ı çiflik benimsemiş insanların listesini verebilirim. İlk yapacağım iyilik bu olur. Bu seçim yarışında çok düzgün arkadaşlarımız da var. Genel Kurulu ben açacağım ve oy kullanacağım. Daha doğru bulduğum adayı şimdi söyleyemem şık olmaz” dedi.

"Arda'yla aramızda bir problem yok"

Burak elmas, Arda Turan hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Profesyonel ilişkilerde anlaşamama ve aynı fikirde olmamak doğaldır. Bu husumetiniz olduğu anlamına gelmez.

"Arda Turan, iyi bir Galatasaraylı ve takım kaptanı olarak bu sezonu bitirdi. Benim de Galatasaraylı olarak sevdiğim bir kardeşim. Arda Turan ile aramızda bir problem olmadı."

"Terim, 'Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim' mesajı atmış"

Fatih Terim hakkında ise, "Seçimi Fatih Terim'in sayesinde kazandığım iddiasına sanırım Fatih Hoca da inanıyor.

"Ayrılıktan sonra Fatih Terim bana haber yolladı. Arkadaşıma 'Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim' mesajı atmış" diye konuştu.

Elmas, son olarak başkan olarak kalsaydı Domenec Torrent ile devam etmek niyetinde olduğunu da sözlerine ekledi.

“Veli toplantısı yapmadığım için pişmanım”

Bu açıklamaların ardından Spor Gecesi’ne açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Burak Elmas’a cevap verdi.

Fatih Terim, ”Son dönemde Galatasaray'da veli toplantısı yapmadığım için pişmanım.

“Kimseyle ilgili çalışma yapmadım. Yapsaydım sonuç böyle olmazdı. 11 Haziran'da seçim var. Sonrasında konuşuruz.

"Pandemi ve sonrasında yalnız bırakıldım. Her yerde Galatasaray'ın haklarını savundum" dedi.

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