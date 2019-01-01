Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın acı günü

Sarı kırmızılı ekibin başkan yardımcılığını yürüten Yusuf Günay'ın annesi vefat etti.

Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın annesi Ayşe Günay vefat etti.

Sarı kırmızılı kulübün internet sitesindeki başsağlığı mesajında, "Kulübümüzün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın annesi Ayşe Günay'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumenin naaşı, 17 Kasım Pazar günü ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Sinop Türkeli Gaziler köyü aile kabristanlığına defnedilecektir. Merhume Ayşe Günay'a rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

Goal olarak Yusuf Günay ve ailesine başsağlığı dileriz.