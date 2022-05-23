Galatasaray başkan adaylarının teknik direktör adayları kimler?

2021-22 sezonunu Antalyaspor’la deplasmanda oynadığı maçla 1-1 kapatan Cimbom, yeni başkanını seçmek için gün sayıyor.

Başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu listelerini Divan Başkanlığı’na teslim ettiler. Eşref Hamamcıoğlu daha önce yaptığı açıklamasında tercih edeceği hocaya dair ipuçları vermişti:

"Sayın Torrent ve ekibi mutlaka katkıda bulunuyorlar ama kendisinin sözleşmesini görmeden, bize raporunu vermeden çalışıyoruz, çalışmıyoruz diyemem.

Ama şunu beyan etmiştim: orta ve uzun vadeli planlarımızda Torrent vizyonunda bir ekip yok. Bunun kararını ben vermeyeceğim sadece onayını vereceğim."

Dursun Özbek’le birleştiğini açıklayan ve başkan adaylığından çekilen Metin Öztürk ise adaylığı sürecinde teknik direktör adayı olarak Okan Buruk ismini ön plana koymuştu.

Dursun Özbek, henüz teknik direktör adayını açıklamasa da seçimi kazandığı takdirde Cimbom’un yeni teknik direktörü Okan Buruk olabilir.