Galatasaray Başkan Adayı Yiğit Şardan'dan Fatih Terim sözleri

Galatasaray'da başkanlığa adaylığını koyan isimlerden biri olan Yiğit Şardan, Teknik Direktör Fatih Terim konusuna açıklık getirdi.

Yeni başkanını belirleyecek olan Galatasaray'da seçim yarışı kıyasıya devam ediyor. Adaylığını son gün açıklayan Yiğit Şardan, Fox TV'de açıklamalarda bulundu.

Yiğit Şardan neler söyledi?

Galatasaray Başkan Adayı Şardan, sarı - kırmızılılarla sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Fatih Terim ile ilgili henüz bir karar vermediğini söyledi.

"Fatih Terim konusu yapılacak seçimin bir numaralı maddesi oldu ve bu da talihsiz bir durum. 19 Haziran'da başkan seçeceğiz, teknik direktör değil.

"Fatih Terim'in paçasına tutunup, başkan olmaya çalışıyorlar. Birinin sırtına binerek başkan olursanız, siz fiili başkan olursunuz, gerçek başkan Fatih Terim olur.

"Fatih Terim ile ilgili henüz bir kararım yok. Bunun üstünden prim yapmayacağım. Fatih Terim'i tanırım, gördüğümde sohbet ederim. Hayatımda, beni Fatih Terim'den daha çok sevindiren kimse olmadı.

"Başkan olarak Galatasaray'ın çıkarları doğrultusunda ve yönetim kurulu ile kararlar veririm."

Yiğit Şardan ayrıca mevcut yönetimde görev alan ve kendi listesinde de bulunan Abdurrahim Albayrak'ın seçimin kazanılması durumunda ikinci başkan olacağını ifade etti.

Galatasaray'da 6 aday yarışacak

19 Haziran'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçiminde altı aday yarışacak.

Burak Elmas, Metin Öztürk, Işın Çelebi, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu ve Yiğit Şardan'ın yer aldığı seçim Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek. Seçimi kazanan liste üç yıl süreyle sarı - kırmızılı kulübü yönetme hakkına sahip olacak.