Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk'ten Nuri Şahin açıklaması: "Bizi kullandılar"

Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından kulüp olağanüstü seçime gidiyor.

Seçim öncesi adaylar projelerini anlatırken gündeme dair açıklamalarda bulunmayı da ihmal etmiyor.

Son olarak başkan adaylarından Metin Öztürk, Spor Arena Youtube kanalına verdiği röportajda Nuri Şahin ve Okan Buruk konusuna değindi.

"Bizi kullandılar"

Metin Öztürk'ün başkan seçilmesi halinde şu sıralar Antalyaspor'da teknik direktörlük yapan Nuri Şahin ile çalışacağı haberleri baslında yer almıştı.

"Nuri Şahin ve menajeri kendi reklamını yapmak istediği için bizi kullandı. Nuri hoca çok kaliteli, gururla alkışladığımız birisi. 19 takımdan birisinin hocası, hatta hoca da değil bildiğim kadarıyla.

"Futbolcu lisansı ile orada duruyor. Daha pro-lisansı çıkmadı. Galatasaray'da şampiyonluklar kazanmış, özdeşleşmiş kişiler varken olmaz.

"Nuri hoca daha ham, belki 3 veya 5 sene sonra olacak. 5 tane maç kazanma ile hoca olunmuyor.

"İnşallah 5-6 sene sonra milli takımın hocası olur, benim de başkanlık görevim bitmiş olur ve ben seyirci olarak Nuri Şahin'i alkışlarım."

Öncelik Okan Buruk

Galatasaray'a başkan olması halinde kimi teknik direktör olarak görevlendireceksiniz sorusu üzerine Öztürk, düşündüğü ismi de açıkladı.

"Okan Buruk, mevcut hocayla çalışmazsak öncelikli düşündüğümüz isimlerden biri. Ne kendisiyle ne de menajeriyle görüştük.

"Benim şu an Galatasaray adına biriyle konuşma hakkım yok."

Daha fazla okuma

Nuri Şahin, Real Madrid günlerindeki Cristiano Ronaldo anısını anlattı: "Bana çok yardım etmişti"

Beckham, Ronaldo, Ward-Prowse ve Premier Lig'de en çok frikik golü atan futbolcular