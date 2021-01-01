ÖZEL | Galatasaray Başkan Adayı Işın Çelebi: Galatasaray ile masa başında başa çıkmaya çalışıyorlar

Galatasaray Başkan Adayı Işın Çelebi, ateş ve güneş dönemine girildiğini, kulüpte huzur ve barış ortamının sağlanması gerektiğini belirtti.

ÖZEL | Burak Özdemir @burakozdemr

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu iki averajla kaçıran Galatasaray'da başkanlık seçiminin heyecanı yaşanıyor. 12 Haziran'da yapılması beklenen seçim, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Şimdiye kadar adaylıklarını açıklayan beş isim var. Işın Çelebi, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve İbrahim Özdemir, sarı - kırmızılı camianın yeni başkanı olmak için yarışacak.

Geçmişte, milletvekilliği, Ekonomi Bakanlığı ve Galatasaray İkinci Başkanı olarak görev yapmış olan Işın Çelebi, Goal'e özel açıklamalarda bulundu.

Işın Çelebi neler söyledi?

"Öncelikle üzülerek belirtmem gerekir ki Galatasaray’da ateş ve güneş dönemine tekrar gelmiş bulunuyoruz. Galatasaray'ın huzuru ve iç barışı çok önemli. Bu kavga devam ettiği sürece Galatasaray'ın başarılı olma şansı yok. Camiamızın tek yürek ve tek bilek olmaya ihtiyacı var."

"Galatasaray son yıllarda üç tane kalp krizi geçirdi. Bizler uzmanlarız ve Galatasaray'ı ameliyat etmemiz lazım. Galatasaray'ın buna acil ihtiyacı var. Bu ameliyatı yapacak kişiler de bizleriz. Bu ameliyatı yaparsak Galatasaray ayağa kalkar."

"Birlik ve beraberlik olmadan atlatılması güç olacak bir dönemdeyiz."

"Fatih Terim ile görüştük"

Çelebi, Galatasaray'ın mevcut başkanı Mustafa Cengiz ile sorunlar yaşayan Fatih Terim ile ilgili de düşüncelerini paylaştı.

"Amacımız takım oyunu oynamak. Arkadaşlarımız düşüncelerini, fikirlerini özgürce söylemeliler. Ortak akılla hareket edeceğiz. Şahsi kanaatlerimizden çok ortak aklımız önemli.

"Biz Fatih Terim ile Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor maçlarının ardından konuştuk. "Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım” dedik. Fatih Terim, Galatasaray'a büyük emekleri geçmiş, başarılı bir kardeşimizdir."

"Yönetim olarak futbol takımımız için bir yol haritası ve temel prensipler belirledik. Bu çerçevede koyduğumuz vizyon, içerik olarak Galatasaray’ın kuruluşunda Ali Sami Yen’in işaret ettiği yöndür ve Galatasaray’ın sportif kültürüne dayanmaktadır."

"Galatasaray’ın dünya markası olduğu bizim tarafımızdan unutulmamıştır, unutanlar varsa onlara hatırlatmakta bizim görevimiz olacaktır."

Işın Çelebi'den Bankalar Birliği açıklaması

Geçmişte Ekonomi Bakanı olarak görev yapmış olan Çelebi, kulüplerin Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmayla ilgili bazı konulara dikkat çekti.

"Bankalar Birliği anlaşması iki bankanın alacaklarını tahsil etmeye yönelik bir operasyon. Galatasaray'ın bu konuyu yeniden inceleyip, müzakere etmesi gerekiyor. Bankalar Birliği anlaşması için Galatasaray Genel Kurul müracatı ve onayı gerekmektedir. Bilgiler kulübümüzün asıl sahipleri ile şefaf olarak paylaşılarak gerekli aksiyonlar ivedilikle alınmalıdır.

"Körfez ülkelerindeki bankalarla görüşmeler yapıyoruz. Bu boyunduruğu ve zincirleri kırmak için çalışmalarımız devam ediyor."

"Seçim sonrası bunlara bakacağız ama Bankalar Birliği anlaşmasını gözden geçireceğiz."

"Kulüpler Birliği'ne ağırlığımızı koymalıyız"

Galatasaray'ın, geçmişte hakemlerle ilgili yapılan açıklamadan beri Kulüpler Birliği ile arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Çelebi, Kulüpler Birliği'ne Galatasaray olarak ağırlıklarını koymaları gerektiğinin altını çizdi.

"Kulüpler Birliği Vakfı önemli bir birlik. Kişisel görüşüm bu birliğin içinde yer almalı ve ağırlığımızı koymalıyız. Ayrıca 'iddaa' gibi bir takım faaliyetler ve yayın haklarının paylaşımlarını da yeniden konuşmalıyız diye düşünüyorum."

"Masa başında Galatasaray ile başa çıkmaya çalışıyorlar"

Işın Çelebi, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi dönemde oynana turnuvalarda elde ettiği şampiyonlukların tescil edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuruyu değerlendirdi.

"1959 öncesi şampiyonlukları gündeme getiren kulüpler, başarısızlılarını örtmek için masa başında kendi sorunlarını çözmeye çalışıyorlar. Rakipler başarıyı yarışarak, sahada hakedilerek elde etmeleri gerekir. Kazanırlarsa şapka çıkarır tebrik ederiz ama kapalı kapılar ardındaki tezgahlar tarih tarafından reddedilecektir."

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun tarafsız olması için bizim güçlü olmamız lazım. Bizim TFF'de güçlü bir şekilde temsil ediliyor olmamız lazım."

"TFF kongrelerinde Galatasaray güçlü bir şekilde yer almalı. Güçlü olursanız herkes size saygılı ve mesafeli olur. TFF’nin tarafsız kalabilmesi için kuvvetli bir temsil önem taşıyacaktır"

"Galatasaray'ı satmak isteyenler var"

Işın Çelebi, kulüplerin satılması konusuna Galatasaray özelinde karşı çıktığını belirtirken bazı kişilerin de bunu yapmak istediğini belirtti.

"Galatasaray'ı satmak isteyen insanlar var. 2014'te yaşadık biz bunu. Galatasaray Sportif AŞ'nin stütüsünde 'Satılamaz' hükmü vardı ve bu çıkarılmak istendi. Biz buna karşı çıktık. “Olağanüstü Divan Toplantısı yaptık. Bin kadar arkadaş katıldı bu toplantıya ve yüksek oranda hayır oyu çıktı. Sonrasında Ünal Aysal istifa etti.

Şimdi aday arkadaşlarımızdan biri, bir kulüp alıp satan ve kendi yönetiminde bulunan menajerle bir programa çıktı. Bu beni çok şaşırttı. Bu bence çok büyük bir skandal! Kulüp alıp satan bir arkadaşla, bir başkan adayımız televizyonda program yaptılar. Bu benim çok canımı sıktı. Ben kanımın son damlasına kadar Galatasaray'ın satılmasına karşı çıkarım."

"Galatasaray'ın sahibi taraftarlardır, genel kuruldur, üyelerdir. Galatasaray'ı bunlar yönetmelidir. Ben ve arkadaşlarm iki üç tane adamın para kazanmak için kulis ve organizasyon yapmasına izin vermeyeceğiz. Galatasaray'ı Galatasaraylılar yönetir ve sahip çıkar."

Galatasaray'ın basketbol şubesi konusu

Işın Çelebi, sarı - kırmızılı kulübün basketbol şubesinin kar üreten ve para kazanan bir duruma getirilmesi gerektiğini söyledi.

"Küme düşme durumuna bir kez daha geldik. Cemal Nalga olayı yaşandığında... Aday olacak bir arkadaşımızın döneminde de Cemal Nalga olayında olduğu gibi tahlisiz dönemler yaşadık..O dönem Tahkim Kurulu'nda bunu ben çözdüm. Galatasaray şimdi ikinci defa düşme noktasına geldi."

"Galatasaray'ın basketbol şubesini sponsorluklarla destekleyerek para kazanan ve kar üreten bir duruma getirmemiz çok önemli, altyapıya önem vermemiz gerekiyor."

“Kendi alt yapımızın dışında Türkiye’de alt yapıya önem veren kulüpler ile işbirliği yapacağız ve istikbali olan genç sporcuları Galatasaray’ın kendi yapısı içerisine alacağız. İşbirliği yaptığımız kulüpleri de satışa paydaş yaparak değerlendireceğiz. “

"Tüm branşlarda altyapı en çok önem verdiğimiz konu."

Transfer çalışmaları yapılıyor mu?

Çelebi, seçim süreci yaşayan Galatasaray'da transfer çalışmalarını mevcut yönetimin yapması gerektiğini vurguladı.

"Transfer çalışmaları, bütçesi belirlenerek doğru takım planlaması yapılıp iyi bir transfer araştırmasıyla kurgulanmalıdır. Biz bu araştırmaları yaptık. Geldiğimiz gün ile kısa süre içerisinde Galatasaray ruhunu yansıtacak yerli ve yabancı oyuncularımız bizimle beraber olacaklardır. Taraftarların gururla izleyebileceği bir takim sahada olacaktır. Tüm bu maddelerimiz için ve Galatasaray için bir bildiğimiz var”

Çelebi’nin listesinde yer alan Cem Üster de seçim süreciyle alakalı konuştu.

"Başkan’ın belirtiği gibi ilk icraat, camiada birlik ve beraberliği sağlamak olacaktır. Galatasaray’ın bölünmesi, iz bırakacak yaraların ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Mali bağımsızlık, tüm adayların ortak noktası olarak ön planda duruyor. Bu doğrultuda giderlere verdiğimiz önemi gelirlere de vermemiz gerekcek. Altyapı gibi esas konuları devamlılık ve sportif kultur çerçevesinde değerlendirmeliyiz."

Sırf E-Spor, oyun ve girişimcilik ekosistemi üzerinden en az 300-400 milyon TL gelir elde eden bir Galatasary için planlama oluşturduk.

Borçları yarı yarı getirerek kulüp vizyonuna finansal disiplin yapısını Galatasaray kültürüne işlemek istiyoruz. Başkan ve Can Çobanoğlu gibi tecrübeli isimler ile sportif başarıyı ve finansal istikrarı bir araya getirmenin mümkün ve gerçekçi olduğunu düşünüyorum."