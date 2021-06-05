Seçim öncesi yoğun bir gündem yaşayan Galatasaray'da Işın Çelebi sürpriz bir kararla renk seçiminde yer almamaya karar verdi.

ÖZEL | Burak Özdemir @burakozdemr

Galatasaray Spor Kulübü'nün 19 Mayıs'ta yeni başkanını belirleyeceği seçim öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Daha önce adaylığını açıklayan isimlerden biri olan Işın Çelebi, renk seçimine katılmayacak.

Tüzüğe göre renk seçiminde yer almayan kişinin adaylığı düşüyor.

Işın Çelebi neden böyle bir karar aldı?

Oy kullanma hakkına sahip kişilerin yüzde 10'unun oyuyla başkan olunamayacağını savunan Çelebi, mevcut durumda camiada bir parçalanma yaşanacağını düşünüyor.

Çelebi, seçilecek başkana destek yerine uzlaşmadan uzak bir süreç yaşanacağını ve bu durumun da Galatasaray'a zarar vereceğini düşünerek böyle bir karar aldı.

Başkanlık seçiminde yer almayacak olan Işın Çelebi, kalan beş başkan adayından herhangi birini desteklemeyecek. Galatasaray'da bir dönem ikinci başkanlık görevini de yürüten Çelebi, hiçbir adayın sarı - kırmızılı camia için doğru aday olmadığını düşünüyor.

Beş aday kaldı

Galatasaray'da yapılacak seçimde Işın Çelebi'nin yer almama kararıyla birlikte beş isim başkan olmak için yarışacak.

Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, İbrahim Özdemir ve Yiğit Şardan, 19 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçimde Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni başkanı olmak için üyelerin oylarına talip olacak.