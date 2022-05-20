Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesi başkanlığa adaylığını koyarken yönetim kurulu listesi de belli oldu.

"Galatasaray'ın çatıdan ziyade temele ihtiyacı var" diyen iş insanı, listeyi yetiştirmek için herhangi biriyle ortaklık yapmadıklarını belirterek rotalarının net olduğunu söyledi.

Peki Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde hangi isimler var? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu listesi nasıl?

Başkan: Eşref Hamamcıoğlu

Yönetim Kurulu Listesi: Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu

*Eşref Hamamcıoğlu, Adnan Öztürk'ün Sportif AŞ'de görev alacağını açıkladı.

Eşref Hamamcıoğlu ne söyledi?

Nef Stadyumu çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Hamamcıoğlu şunları söyledi:

"Galatasaray'ın çatıdan ziyade temele ihtiyacı var. Bu temeli sarsmaya çalışanları en güzel dersi genel kurul üyeleri verecektir."

"Bizim yolumuz belli, rotamız net. Bizim liste yetiştirmek için herhangi biriyle bir ortaklık yapma önceliğimiz olmadı. Listemizi teslim ettik."

"Adnan Öztürk Sportif AŞ'de görev yapacak. Hepimize hayırlı olsun. Önümüzde bir seçim süreci var, teknik direktör veya transferle ilgili açıklama yapmam doğru olmaz."

Eşref Hamamcıoğlu kimdir?

1954 İstanbul doğumlu olan Eşref Hamamcıoğlu, 1975 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra Sorbornne Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi.

Eşref Hamamcıoğlu, 1994-1998 yılları arasında Galatasaraylılar Derneği yönetiminde ve 2001-2002 döneminde Galatasaray Spor Kulübü’nde Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı.

2018-2021 yıllarında Divan Kurulu Başkanlığı yaptı. Türk Fransız Ticaret Derneği, TÜSİAD gibi çeşitli dernek üyelikleri mevcuttur.

2008-2010 yıllarında Türk Fransız Ticaret Derneği Başkanı olarak görev yapmıştır. TÜSİAD’da Yurtdışı İletişim Komisyonu Üyesi ve Türkiye Fransa İletişim Danışma Grubu Başkanı Başkanı olarak görev yapmıştır.

Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas'ın aday olduğu Genel Kurul'da da başkanlık için adaylığını koymuştu ve o dönem teknik direktör konusunda ilk olarak Fatih Terim ile konuşacaklarını belirtmişti.

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