Süper Lig

Galatasaray - Başakşehir mücadelesi Yaşar Kemal Uğurlu'nun

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AA
Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray - Başakşehir karşılaşmasında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

22 Kasım Cuma:

Editörün Seçtikleri

20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

23 Kasım Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

17.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus

24 Kasım Pazar:

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

16.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Volkan Bayarslan

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19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Gaziantep FK: Hüseyin Göçek

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