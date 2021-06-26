Galatasaray, Barış Alper Yılmaz transferini bitirmeye çok yakın

Galatasaray ile Keçiörengücü, Barış Alper Yılmaz’ın transferi için anlaşma sağladı.

Sarı Kırmızılı ekip, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Barış Alper Yılmaz için mutlu sona çok yaklaştı.

beIN SPORTS’a konuşan Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Beşiktaş ve Trabzonspor’un da Barış Alper Yılmaz ile ilgilendiğini, ancak Galatasaray ile prensip anlaşması sağladıklarını açıkladı.

“Belli şartlar üzerinde anlaşma sağladık. Pazartesi günü Galatasaray ile resmi anlaşma imzalayacağız.”

“Basında söylenen rakamlar gerçek değil. Bu konu Pazartesi yapacağımız görüşme ile netleşecek.”

“Beşiktaş, Trabzonspor ve Rizespor ile görüştük. Antep ve Hatay bizi aradı. Biz hepsine aynı fiyatı söyledik. Bu fiyat 3 milyon euro’ydu. Ancak bu rakamı veren olmadı.”

“Galatasaray’la belli bir aşamaya geldik. Transferde futbolcu alışverişi ve bonuslar olacak.”

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Dört yıllık sözleşme

Çeşitli kaynaklarda Galatasaray’ın, Keçiörengücü ile Barış Alper Yılmaz için 1,5 milyon euro ve bir genç oyuncu karşılığında anlaşma sağladığı bilgisi yer aldı.

Sarı Kırmızılıların 21 yaşındaki oyuncuyla dört yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sol kanatta görev yapan ve Ümit Milli Takım’da da forma giyen Barış Alper Yılmaz, geçen sezon Keçiörengücü formasıyla 36 maçta 8 gol ve 5 asist ile oynadı.

Transfer sezonunu Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'ya imza attırarak açan Galatasaray, iç transferde ise Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'le kontrat yenilemişti.

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