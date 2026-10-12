Galatasaray-Barcelona maçı: Karşılaşma bilgileri

Şampiyonlar Ligi - Hafta 2 13 Eki 2026 - 15:00 Rams Global Stadyumu

Galatasaray ile FC Barcelona arasındaki maç, 13 Ekim 2026'da saat 19.00'da (GMT) başlayacak (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Galatasaray, Katalan devini İstanbul'da ağırlıyor

Galatasaray, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında İspanyol futbolunun güçlü ekiplerinden FC Barcelona'yı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta ağırlayacak. Okan Buruk'un takımı, coşkulu taraftar desteğinden ve ligdeki formundan yararlanarak İstanbul'da Avrupa'nın büyük takımlarından birini yenmeyi hedefliyor. Hansi Flick'in Barcelona'sı içinse ligdeki bir başka üstün performansın ardından Türkiye'ye yapacağı yolculuk, Şampiyonlar Ligi puan tablosunda kontrolü ele alma fırsatı sunuyor.

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Galatasaray, Kasımpaşa'yı son dakikalarda mağlup etti

Galatasaray, 9 Ekim'deki Süper Lig maçında Kasımpaşa'yı evinde 3-1 yenmenin moraliyle salı akşamki karşılaşmaya çıkacak. İlk yarıda savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'nın açtığı gol perdesini, son dakikalarda Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina'nın golleri izledi. Böylece Galatasaray üç puanı aldı. Victor Osimhen, Rafael Leão, Leroy Sané ve Gabriel Sara'nın yer aldığı hareketli hücum hattıyla Galatasaray, Avrupa maçına ciddi bir gol tehdidiyle çıkıyor.

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Gordon ve Jesus, Barcelona'yı Getafe karşısında galibiyete taşıdı

FC Barcelona, 10 Ekim'de Spotify Camp Nou'da Getafe'yi gol yemeden 3-0 mağlup etmesinin ardından ligdeki kusursuz karnesiyle İstanbul'a geliyor. Anthony Gordon'ın 2. ve Gabriel Jesus'un 30. dakikadaki golleriyle maça hızlı başlayan Barcelona'da galibiyeti ikinci yarıda savunma oyuncusu Jules Koundé perçinledi. Orta sahada Dani Olmo, Gavi ve Pedri'ye Lamine Yamal'ın yaratıcılığı da eşlik ederken Barcelona, deplasmanda yüksek tempolu presini sürdürmek istiyor.

RAMS Park'ta büyük karşılaşma

Salı günkü karşılaşma, taktik açıdan Galatasaray'ın hızlı geçişleriyle Barcelona'nın akıcı, topa sahip olma odaklı oyununu karşı karşıya getirecek. Galatasaray, Rafael Leão ve Barış Alper Yılmaz'ı kanatlarda etkili kullanmayı, Gabriel Sara ve Mario Lemina'yla da Barcelona'nın geriden oyun kurmasını engellemeyi hedefleyecek. Barcelona ise Eric García, Xavi Espart ve Lamine Yamal aracılığıyla tempoyu kontrol edip Galatasaray savunmasının merkezini aşmaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki kritik puanlar için oynanacak salı günkü maç, İstanbul'da yoğun bir mücadele vadediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Galatasaray: Cakir; Gul, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Sara, Akgun; Sane, Yilmaz, Leao

Barcelona: Garcia; Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Cancelo; Pedri, Rodri, Olmo; Yamal, Jesus, Gordon

Takımlardan son haberler ve kadrolar

Okan Buruk, maç öncesinde Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'ini doğrulamadı. Kulüp de şu aşamada sakatlık veya cezalara ilişkin bir açıklama yapmadı. Kadroyla ilgili yeni bilgilerin maç saatine yakın netleşmesi bekleniyor.

Barcelona cephesinde de Hansi Flick, öngörülen ilk 11'i açıklamadı; resmî bir sakatlık veya ceza listesi de paylaşılmadı. Yerini Eric Garcia'ya kaptıran Jules Kounde, ilk 11'e dönmek için mücadele ediyor. Alejandro Balde'nin bu sezon Flick yönetiminde daha az rol üstlenmesi de savunma düzenine ilişkin belirsizliği artırıyor. Maç yaklaştıkça yeni bilgiler paylaşılacak.

Form durumu

Galatasaray, istikrarlı sonuçlar almakta zorlanarak bu maça geliyor. Buruk'un takımı son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı; sekiz gol atıp 11 gol yedi. Son maçında Pendikspor'la 3-3 berabere kaldı. Süper Lig'de Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık yenilgi ise savunmada yaşadığı sorunları ortaya koyuyor. Geçen ay Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP'ye 3-1 yenilmesi, Avrupa maçlarına ilişkin endişeyi artırıyor.

Barcelona'nın son dönemdeki karnesi bunun tam tersi. Flick'in takımı son beş maçının tamamını kazanırken 24 gol atıp yalnızca dokuz gol yedi. Racing Santander karşısındaki 7-2'lik ve Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord karşısındaki 5-1'lik galibiyetler, hücum hattının ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Millî maç arasından bu yana puan kaybetmeyen Barcelona, İstanbul'a güçlü bir ivmeyle geliyor.

İki takım arasındaki maçlar

İki kulüp son olarak 2022 Avrupa Ligi'nde karşılaştı. Barcelona, İstanbul'daki maçı 1-2 kazanmasının ardından Camp Nou'daki 0-0'lık beraberlikle tur atladı. Bundan önceki karşılaşmaları, Barcelona'nın iki maçı da kazandığı 2002-03 Şampiyonlar Ligi grup aşamasına uzanıyor. Kayıtlara geçen beş maçta Barcelona, Galatasaray'a yenilmedi. Bu veri kümesindeki tüm turnuvalar dikkate alındığında Türk ekibi de Barcelona'yı henüz mağlup edemedi.