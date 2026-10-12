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Şampiyonlar Ligi
team-logoGalatasaray
Rams Global Stadyumu
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Galatasaray-Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi maçına bakış: Bilmeniz gereken her şey

Galatasaray - Barcelona
Şampiyonlar Ligi
Galatasaray
Barcelona

Galatasaray ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçına kapsamlı bir bakış. İstanbul’daki RAMS Park’ta bu salı akşamı oynanacak 2. hafta karşılaşması öncesinde takımların kendi liglerinde aldığı son sonuçları, form durumlarını ve öne çıkan konuları inceliyoruz.

Galatasaray-Barcelona maçı: Karşılaşma bilgileri

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 2
Rams Global Stadyumu

Galatasaray ile FC Barcelona arasındaki maç, 13 Ekim 2026'da saat 19.00'da (GMT) başlayacak (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Galatasaray, Katalan devini İstanbul'da ağırlıyor

Galatasaray, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında İspanyol futbolunun güçlü ekiplerinden FC Barcelona'yı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta ağırlayacak. Okan Buruk'un takımı, coşkulu taraftar desteğinden ve ligdeki formundan yararlanarak İstanbul'da Avrupa'nın büyük takımlarından birini yenmeyi hedefliyor. Hansi Flick'in Barcelona'sı içinse ligdeki bir başka üstün performansın ardından Türkiye'ye yapacağı yolculuk, Şampiyonlar Ligi puan tablosunda kontrolü ele alma fırsatı sunuyor.

Galatasaray SK v Kasimpasa SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images

Galatasaray, Kasımpaşa'yı son dakikalarda mağlup etti

Galatasaray, 9 Ekim'deki Süper Lig maçında Kasımpaşa'yı evinde 3-1 yenmenin moraliyle salı akşamki karşılaşmaya çıkacak. İlk yarıda savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'nın açtığı gol perdesini, son dakikalarda Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina'nın golleri izledi. Böylece Galatasaray üç puanı aldı. Victor Osimhen, Rafael Leão, Leroy Sané ve Gabriel Sara'nın yer aldığı hareketli hücum hattıyla Galatasaray, Avrupa maçına ciddi bir gol tehdidiyle çıkıyor.

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Gordon ve Jesus, Barcelona'yı Getafe karşısında galibiyete taşıdı

FC Barcelona, 10 Ekim'de Spotify Camp Nou'da Getafe'yi gol yemeden 3-0 mağlup etmesinin ardından ligdeki kusursuz karnesiyle İstanbul'a geliyor. Anthony Gordon'ın 2. ve Gabriel Jesus'un 30. dakikadaki golleriyle maça hızlı başlayan Barcelona'da galibiyeti ikinci yarıda savunma oyuncusu Jules Koundé perçinledi. Orta sahada Dani Olmo, Gavi ve Pedri'ye Lamine Yamal'ın yaratıcılığı da eşlik ederken Barcelona, deplasmanda yüksek tempolu presini sürdürmek istiyor.

RAMS Park'ta büyük karşılaşma

Salı günkü karşılaşma, taktik açıdan Galatasaray'ın hızlı geçişleriyle Barcelona'nın akıcı, topa sahip olma odaklı oyununu karşı karşıya getirecek. Galatasaray, Rafael Leão ve Barış Alper Yılmaz'ı kanatlarda etkili kullanmayı, Gabriel Sara ve Mario Lemina'yla da Barcelona'nın geriden oyun kurmasını engellemeyi hedefleyecek. Barcelona ise Eric García, Xavi Espart ve Lamine Yamal aracılığıyla tempoyu kontrol edip Galatasaray savunmasının merkezini aşmaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki kritik puanlar için oynanacak salı günkü maç, İstanbul'da yoğun bir mücadele vadediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Galatasaray: Cakir; Gul, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Sara, Akgun; Sane, Yilmaz, Leao

Barcelona: Garcia; Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Cancelo; Pedri, Rodri, Olmo; Yamal, Jesus, Gordon

Takımlardan son haberler ve kadrolar

Galatasaray vs Barcelona Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Diziliş
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-3-3
Ugurcan ÇakırUgurcan ÇakırD. SanchezD. SanchezE. ElmaliE. ElmaliI. JakobsI. JakobsR. SallaiR. SallaiY. AkgunY. AkgunL. SaneL. SaneGabriel SaraGabriel SaraA. BatrakovA. BatrakovL. TorreiraL. TorreiraB. YilmazB. YilmazJ. GarciaJ. GarciaP. CubarsiP. CubarsiJ. KoundeJ. KoundeG. MartinG. MartinJ. CanceloJ. CanceloD. OlmoD. OlmoRodriRodriPedriPedriK. AdeyemiK. AdeyemiG. JesusG. JesusL. YamalL. Yamal
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
Galatasaray

İlk 11

Barcelona

Teknik direktör

  • O. Buruk
  • H. Flick

Okan Buruk, maç öncesinde Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'ini doğrulamadı. Kulüp de şu aşamada sakatlık veya cezalara ilişkin bir açıklama yapmadı. Kadroyla ilgili yeni bilgilerin maç saatine yakın netleşmesi bekleniyor.

Barcelona cephesinde de Hansi Flick, öngörülen ilk 11'i açıklamadı; resmî bir sakatlık veya ceza listesi de paylaşılmadı. Yerini Eric Garcia'ya kaptıran Jules Kounde, ilk 11'e dönmek için mücadele ediyor. Alejandro Balde'nin bu sezon Flick yönetiminde daha az rol üstlenmesi de savunma düzenine ilişkin belirsizliği artırıyor. Maç yaklaştıkça yeni bilgiler paylaşılacak.

Form durumu

GAL

GAL - Form

SCP
K3-1
KOB
K1-0
TRS
K4-0
PEN
B3-3
KAS
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
BAR

BAR - Form

FEY
K5-1
LEV
K2-4
SAN
K7-2
SEV
K1-3
GET
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
22/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Galatasaray, istikrarlı sonuçlar almakta zorlanarak bu maça geliyor. Buruk'un takımı son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı; sekiz gol atıp 11 gol yedi. Son maçında Pendikspor'la 3-3 berabere kaldı. Süper Lig'de Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık yenilgi ise savunmada yaşadığı sorunları ortaya koyuyor. Geçen ay Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP'ye 3-1 yenilmesi, Avrupa maçlarına ilişkin endişeyi artırıyor.

Barcelona'nın son dönemdeki karnesi bunun tam tersi. Flick'in takımı son beş maçının tamamını kazanırken 24 gol atıp yalnızca dokuz gol yedi. Racing Santander karşısındaki 7-2'lik ve Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord karşısındaki 5-1'lik galibiyetler, hücum hattının ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Millî maç arasından bu yana puan kaybetmeyen Barcelona, İstanbul'a güçlü bir ivmeyle geliyor.

İki takım arasındaki maçlar

Kafa Kafaya

GalatasarayÇizimBarcelona
0
1
4
Ligi Europa
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
MS
Ligi Europa
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
MS
Şampiyonlar Ligi
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
MS
Şampiyonlar Ligi
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
MS
2Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

İki kulüp son olarak 2022 Avrupa Ligi'nde karşılaştı. Barcelona, İstanbul'daki maçı 1-2 kazanmasının ardından Camp Nou'daki 0-0'lık beraberlikle tur atladı. Bundan önceki karşılaşmaları, Barcelona'nın iki maçı da kazandığı 2002-03 Şampiyonlar Ligi grup aşamasına uzanıyor. Kayıtlara geçen beş maçta Barcelona, Galatasaray'a yenilmedi. Bu veri kümesindeki tüm turnuvalar dikkate alındığında Türk ekibi de Barcelona'yı henüz mağlup edemedi.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

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