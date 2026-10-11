Galatasaray - Barcelona: Maç bilgileri

Şampiyonlar Ligi - Hafta 2 13 Eki 2026 - 15:00 Rams Global Stadyumu

Galatasaray ile FC Barcelona arasındaki maç, 13 Ekim 2026'da saat 19.00'da (GMT) başlayacak (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Galatasaray, İspanyol devi İstanbul'da ağırlıyor

Galatasaray, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında İspanyol devi FC Barcelona'yı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta ağırlayacak. Okan Buruk'un takımı, tribün desteğiyle ligdeki formunu Avrupa'ya taşıyıp İstanbul'da güçlü bir rakibi yenmeyi hedefliyor. Hansi Flick'in Barcelona'sı içinse ligdeki bir başka üstün performansın ardından Türkiye'ye yapacağı yolculuk, Şampiyonlar Ligi puan tablosunda kontrolü ele alma fırsatı sunuyor.

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Galatasaray, Kasımpaşa'yı son dakikalardaki gollerle yendi

Galatasaray, 9 Ekim'de Süper Lig'de Kasımpaşa'yı evinde 3-1 yenmenin moraliyle salı akşamı sahaya çıkacak. İlk yarıda savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı perdeyi açtı; son dakikalarda Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina'nın golleri üç puanı getirdi. Victor Osimhen, Rafael Leão, Leroy Sané ve Gabriel Sara'nın yer aldığı dinamik hücum hattı, Galatasaray'a Avrupa mücadelesinde ciddi bir gol tehdidi sağlıyor.

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Gordon ve Jesus, Barcelona'nın Getafe galibiyetine öncülük etti

FC Barcelona, 10 Ekim'de Spotify Camp Nou'da Getafe'yi 3-0 yenerek gol yemedi ve ligdeki kusursuz derecesiyle İstanbul'a geliyor. Anthony Gordon'ın 2. dakikada ve Gabriel Jesus'un 30. dakikada attığı goller maça yön verdi; savunma oyuncusu Jules Koundé ise ikinci yarıda galibiyeti perçinledi. Orta sahada Dani Olmo, Gavi ve Pedri'nin yanı sıra Lamine Yamal'ın yaratıcılığından yararlanan Barcelona, deplasmanda yüksek tempolu baskısını sürdürmek istiyor.

RAMS Park'ta büyük mücadele

Salı günkü karşılaşma, taktik açıdan Galatasaray'ın hızlı geçişleriyle Barcelona'nın akıcı topa sahip olma oyununu karşı karşıya getirecek. Galatasaray, Rafael Leão ve Barış Alper Yılmaz'ı kanatlarda etkili kullanmayı, Gabriel Sara ve Mario Lemina ile Barcelona'nın geriden oyun kurmasını bozmayı hedefleyecek. Barcelona ise Eric García, Xavi Espart ve Lamine Yamal aracılığıyla oyunun temposunu kontrol edip Galatasaray savunmasının merkezini aşmaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi lig aşamasında kritik puanların söz konusu olduğu mücadele, İstanbul'da yüksek tempolu bir maça sahne olmaya aday.

Takımlardan son haberler ve kadrolar

Okan Buruk, maç öncesinde Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'ini henüz doğrulamadı. Kulüpten de bu aşamada sakatlık veya ceza durumuna ilişkin bir açıklama gelmedi. Takımla ilgili yeni bilgilerin maç saatine doğru netleşmesi bekleniyor.

Barcelona cephesinde de Hansi Flick beklenen ilk 11'i açıklamadı; resmî bir sakatlık veya ceza listesi paylaşılmadı. Eric Garcia'ya yerini kaybeden Jules Kounde, ilk 11'e dönmek için mücadele ediyor. Alejandro Balde'nin bu sezon Flick yönetiminde daha az süre alması da savunma düzenine ilişkin belirsizliği artırıyor. Maç yaklaştıkça yeni bilgiler paylaşılacak.

Form durumu

Galatasaray, istikrarlı sonuçlar almakta zorlandığı bir dönemin ardından bu maça çıkıyor. Buruk'un takımı son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı; sekiz gol atarken 11 gol yedi. Son maçında Pendikspor ile 3-3 berabere kaldı. Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı alınan 4-0'lık yenilgi ise takımın savunmada zorlanabildiğini gösteriyor. Geçen ay Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP'ye 3-1 yenilmesi, Avrupa maçlarına ilişkin endişeleri artırıyor.

Barcelona'nın son dönemdeki performansı ise bunun tam tersi. Flick'in takımı son beş maçının tamamını kazandı; 24 gol atıp yalnızca dokuz gol yedi. Racing Santander karşısındaki 7-2'lik galibiyet ve Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'a karşı alınan 5-1'lik sonuç, hücum hattının yüksek performansını ortaya koyuyor. Millî aradan bu yana puan kaybetmeyen Barcelona, İstanbul'a büyük bir moralle geliyor.

İki takım arasındaki maçlar

İki kulüp son olarak 2022 Avrupa Ligi'nde karşılaştı. Barcelona, İstanbul'daki 2-1'lik galibiyetinin ardından Camp Nou'da 0-0 berabere kalarak turu geçti. Bundan önceki karşılaşmalar 2002-03 Şampiyonlar Ligi grup aşamasına uzanıyor; Barcelona o iki maçı da kazandı. Kayda geçen beş maçta Barcelona, Galatasaray'a yenilmedi. Türk ekibi de bu veri setindeki hiçbir kulvar maçında Barcelona'yı yenemedi.