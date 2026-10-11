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Şampiyonlar Ligi
team-logoGalatasaray
Rams Global Stadyumu
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Galatasaray-Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi değerlendirmesi: Bilmeniz gereken her şey

Galatasaray - Barcelona
Şampiyonlar Ligi
Galatasaray
Barcelona

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak maçın kapsamlı ön izlemesi. İstanbul'daki RAMS Park'ta salı gecesi oynanacak 2. hafta karşılaşması öncesinde iki takımın liglerindeki son sonuçları, form durumları ve öne çıkan başlıkları inceliyoruz.

Galatasaray - Barcelona: Maç bilgileri

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 2
Rams Global Stadyumu

Galatasaray ile FC Barcelona arasındaki maç, 13 Ekim 2026'da saat 19.00'da (GMT) başlayacak (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Galatasaray, İspanyol devi İstanbul'da ağırlıyor

Galatasaray, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında İspanyol devi FC Barcelona'yı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta ağırlayacak. Okan Buruk'un takımı, tribün desteğiyle ligdeki formunu Avrupa'ya taşıyıp İstanbul'da güçlü bir rakibi yenmeyi hedefliyor. Hansi Flick'in Barcelona'sı içinse ligdeki bir başka üstün performansın ardından Türkiye'ye yapacağı yolculuk, Şampiyonlar Ligi puan tablosunda kontrolü ele alma fırsatı sunuyor.

Galatasaray SK v Kasimpasa SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images

Galatasaray, Kasımpaşa'yı son dakikalardaki gollerle yendi

Galatasaray, 9 Ekim'de Süper Lig'de Kasımpaşa'yı evinde 3-1 yenmenin moraliyle salı akşamı sahaya çıkacak. İlk yarıda savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı perdeyi açtı; son dakikalarda Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina'nın golleri üç puanı getirdi. Victor Osimhen, Rafael Leão, Leroy Sané ve Gabriel Sara'nın yer aldığı dinamik hücum hattı, Galatasaray'a Avrupa mücadelesinde ciddi bir gol tehdidi sağlıyor.

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Gordon ve Jesus, Barcelona'nın Getafe galibiyetine öncülük etti

FC Barcelona, 10 Ekim'de Spotify Camp Nou'da Getafe'yi 3-0 yenerek gol yemedi ve ligdeki kusursuz derecesiyle İstanbul'a geliyor. Anthony Gordon'ın 2. dakikada ve Gabriel Jesus'un 30. dakikada attığı goller maça yön verdi; savunma oyuncusu Jules Koundé ise ikinci yarıda galibiyeti perçinledi. Orta sahada Dani Olmo, Gavi ve Pedri'nin yanı sıra Lamine Yamal'ın yaratıcılığından yararlanan Barcelona, deplasmanda yüksek tempolu baskısını sürdürmek istiyor.

RAMS Park'ta büyük mücadele

Salı günkü karşılaşma, taktik açıdan Galatasaray'ın hızlı geçişleriyle Barcelona'nın akıcı topa sahip olma oyununu karşı karşıya getirecek. Galatasaray, Rafael Leão ve Barış Alper Yılmaz'ı kanatlarda etkili kullanmayı, Gabriel Sara ve Mario Lemina ile Barcelona'nın geriden oyun kurmasını bozmayı hedefleyecek. Barcelona ise Eric García, Xavi Espart ve Lamine Yamal aracılığıyla oyunun temposunu kontrol edip Galatasaray savunmasının merkezini aşmaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi lig aşamasında kritik puanların söz konusu olduğu mücadele, İstanbul'da yüksek tempolu bir maça sahne olmaya aday.

Takımlardan son haberler ve kadrolar

Galatasaray vs Barcelona Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Diziliş
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-3-3
Ugurcan ÇakırUgurcan ÇakırD. SanchezD. SanchezE. ElmaliE. ElmaliI. JakobsI. JakobsR. SallaiR. SallaiY. AkgunY. AkgunL. SaneL. SaneGabriel SaraGabriel SaraA. BatrakovA. BatrakovL. TorreiraL. TorreiraB. YilmazB. YilmazJ. GarciaJ. GarciaP. CubarsiP. CubarsiJ. KoundeJ. KoundeG. MartinG. MartinJ. CanceloJ. CanceloD. OlmoD. OlmoRodriRodriPedriPedriK. AdeyemiK. AdeyemiG. JesusG. JesusL. YamalL. Yamal
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
Galatasaray

İlk 11

Barcelona

Teknik direktör

  • O. Buruk
  • H. Flick

Okan Buruk, maç öncesinde Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'ini henüz doğrulamadı. Kulüpten de bu aşamada sakatlık veya ceza durumuna ilişkin bir açıklama gelmedi. Takımla ilgili yeni bilgilerin maç saatine doğru netleşmesi bekleniyor.

Barcelona cephesinde de Hansi Flick beklenen ilk 11'i açıklamadı; resmî bir sakatlık veya ceza listesi paylaşılmadı. Eric Garcia'ya yerini kaybeden Jules Kounde, ilk 11'e dönmek için mücadele ediyor. Alejandro Balde'nin bu sezon Flick yönetiminde daha az süre alması da savunma düzenine ilişkin belirsizliği artırıyor. Maç yaklaştıkça yeni bilgiler paylaşılacak.

Form durumu

GAL

GAL - Form

SCP
K3-1
KOB
K1-0
TRS
K4-0
PEN
B3-3
KAS
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
BAR

BAR - Form

FEY
K5-1
LEV
K2-4
SAN
K7-2
SEV
K1-3
GET
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
22/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Galatasaray, istikrarlı sonuçlar almakta zorlandığı bir dönemin ardından bu maça çıkıyor. Buruk'un takımı son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı; sekiz gol atarken 11 gol yedi. Son maçında Pendikspor ile 3-3 berabere kaldı. Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı alınan 4-0'lık yenilgi ise takımın savunmada zorlanabildiğini gösteriyor. Geçen ay Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP'ye 3-1 yenilmesi, Avrupa maçlarına ilişkin endişeleri artırıyor.

Barcelona'nın son dönemdeki performansı ise bunun tam tersi. Flick'in takımı son beş maçının tamamını kazandı; 24 gol atıp yalnızca dokuz gol yedi. Racing Santander karşısındaki 7-2'lik galibiyet ve Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'a karşı alınan 5-1'lik sonuç, hücum hattının yüksek performansını ortaya koyuyor. Millî aradan bu yana puan kaybetmeyen Barcelona, İstanbul'a büyük bir moralle geliyor.

İki takım arasındaki maçlar

Kafa Kafaya

GalatasarayÇizimBarcelona
0
1
4
Ligi Europa
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
MS
Ligi Europa
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
MS
Şampiyonlar Ligi
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
MS
Şampiyonlar Ligi
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
MS
2Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

İki kulüp son olarak 2022 Avrupa Ligi'nde karşılaştı. Barcelona, İstanbul'daki 2-1'lik galibiyetinin ardından Camp Nou'da 0-0 berabere kalarak turu geçti. Bundan önceki karşılaşmalar 2002-03 Şampiyonlar Ligi grup aşamasına uzanıyor; Barcelona o iki maçı da kazandı. Kayda geçen beş maçta Barcelona, Galatasaray'a yenilmedi. Türk ekibi de bu veri setindeki hiçbir kulvar maçında Barcelona'yı yenemedi.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

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